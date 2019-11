Foto: Jon Anders Johansen

TV 2: Ishockeyspiller doping-utestengt i fire år

Ishockeyspilleren Marcus Bryhnisveen er dømt til fire års utestengelse etter at han i fjor testet positivt for et anabolt steroid. Den tidligere Getliga-spilleren har anket dommen.

Det skriver TV 2 tirsdag.

Marcus Bryhnisveens advokat Morten Justad Johnsen bekrefter overfor TV 2 at den i utgangspunktet anonymiserte dommen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund gjelder Marcus Bryhnisveen.

Han spilte for Sarpsborg-klubben Sparta da han i forbindelse med en treningskamp mot sin tidligere klubb Stjernen fra Fredrikstad avla dopingprøven som viste seg å inneholde spor av det forbudte stoffet dehydroklormetyl-testosteron.

– Saken er anket til appellutvalget. Marcus ønsker ikke å gi noen kommentar utover at han er sterkt preget av saken, sier Justad Johnsen til TV 2.

