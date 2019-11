UTESTENGT FIRE ÅR: Marcus Bryhnisveen, her i Spartas klubbdrakt. Foto: Jon Anders Johansen

Ishockeyspiller doping-utestengt i fire år

Ishockeyspilleren Marcus Bryhnisveen (25) er dømt til fire års utestengelse etter at han i fjor testet positivt for et anabolt steroid. Den tidligere Getliga-spilleren har anket dommen.

Marcus Bryhnisveens advokat Morten Justad Johnsen bekrefter at den i utgangspunktet anonymiserte dommen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund gjelder Marcus Bryhnisveen.

Det var TV 2 som omtalte saken først tirsdag.

Han spilte for Sarpsborg-klubben Sparta da han i forbindelse med en treningskamp mot sin tidligere klubb Stjernen fra Fredrikstad 21. august i fjor avla dopingprøven som viste seg å inneholde spor av det forbudte stoffet dehydroklormetyl-testosteron.

– Saken er anket til appellutvalget. Marcus ønsker ikke å gi noen kommentar utover at han er sterkt preget av saken, sier Morten Justad Johnsen til VG.

Det er tidligere kommet frem at Bryhnisveen ikke har kunnet forklare hvordan han har fått det forbudte stoffet i kroppen. Dette regnes som et forsettelig brudd på antidopingreglene, og dommen er derfor den strengeste - fire års utestengelse.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken i fjor høst. Sparta-leder Henning Svendsen bekreftet opplysningene overfor VG.

Marcus Bryhnisveen har spilt for en rekke norske klubber, blant andre Vålerenga og Manglerud Star. Sesongen 2015/16 spilte han for svenske Mörrum, før han gikk til Getliga-klubben Stjernen. Han to sesonger for Fredrikstad-klubben før han gikk til naboklubben Sparta i fjor sommmer og inngikk en kontrakt med klubben 1. august.

Løperspilleren fikk fire seriekamper for Sparta sesongen 2018/19 før han ble suspendert som følge av den positive dopingprøven.

Etter det VG har grunn til å tro vil det kunne ta ytterligere et par måneder før ankesaken kommer opp til behandling i appellutvalget.

Daglig leder i Sparta Warriors Henning Svendsen har lite å si om saken siden Marcus Bryhnisveen ikke har vært Sparta-spiller på mange måneder.

– Arbeidsforholdet er over for lenge siden, han hadde en kontrakt som gikk ut etter 18/19-sesongen. Dette er ikke en sak for oss, Svendsen til VG.

