Oilers åpnet sesongen med brakseier

(Stavanger Oilers - Stjernen 8–3) Etter to dårlige sesonger startet Stavanger Oilers årets Get-ligasesong forrykende hjemme mot Stjernen.

For første gang siden 2009 har Stavanger Oilers gått to sesonger uten verken NM-trofé eller ligagull. Det vil definitivt rogalendingene gjøre noe med i år, og det startet bra for torsdag kveld.

I DNB Arena kom hjemmelaget foran tidlig da Daniel Kissel scoret i power play et kvarter ut i kampen. Robin Mathisen og Kristian Forsberg senket skuldrene til hjemmefansen ytterligere med to scoringer på under 20 sekunder, og da gjorde det lite at Stjernens Maksims Ponomarenko reduserte redd før første pause.

Målshowet fortsatte også i andre periode, og etter at Sander Rønnild tente et lite håp for gjestene begynte målene å hagle inn bak Stjernen-målvakt Matthews Hackett. Et av Magnus Hoff, et av Kristian Forsberg, og to av Markus Søberg sørget for at det sto 7–2 etter 40 minutter – det siste målet i undertall.

– Det går kanskje an å få en dårligere start overtallsspill, men jeg vet ikke helt hvordan, sa TV 2-kommentator Tore Kommedal Asheim.

I tredje periode økte Andreas Klavestad ledelsen for Oilers, før Kyle Farrell sørget for at at det «bare» endte 8–3 til siddisene rett før slutt.

Oilers troner dermed høyst sannsynlig øverst på Get-ligatabellen etter en runde.

