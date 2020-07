CUP-KLAR: Mats Zuccarello (32) håper på mer at dette: Her jubler han etter å ha scoret et mål under oppkjøringen til NHL-sluttspillet som starter førstkommende lørdag. Bildet er fra 15. juli i Minnesota. Foto: David Berding / X02835

«Zucca» er sluttspill-klar: – Alt før er glemt

Mats Zuccarello (32) er klar på at han vil ha revansj for sin første og corona-amputerte Minnesota Wild-sesong i NHL-sluttspillet som starter lørdag.

– Alt som er skjedd før er glemt, nå starter vi den ordentlige sesongen, sier Mats Zuccarello i et intervju publisert på NHLs hjemmeside.

Norges eneste spiller i verdens beste ishockeyliga ble for halvannet år siden byttet bort til Dallas Stars etter å ha spilt for New York Rangers siden NHL-debuten høsten 2010. I fjor sommer skrev han under en femårskontrakt med Minnesota Wild. Den er verd 30 millioner dollar. Det vil si 270 millioner etter dagens valutakurs.

Slik ble «Zuuuuuc» feiret da han entret isen som gjestende spiller i Madison Square Garden:

Stort sett innfridde han ikke egne, fansens og ekspertenes forventninger i sin første Wild-sesong, som 12. mars brått endte med coronapandemien - lenge før grunnserien var ferdig. I løpet av 65 kamper (av normale 82) scoret han 15 mål og la 22 målgivende pasninger. Det er hans svakeste målpoengsnitt (0,57) siden sesongen 2012/13 (0,563), ifølge nhl.com.

30 spillere har testet positivt – men Zuccarello og NHL starter igjen

Førstkommende lørdag starter NHL et slags utvidet sluttspill om Stanley Cup, med 24 (mot vanlige 16 av 31) lag i to utvalgte byer - Edmonton og Toronto. Minnesota Wild møter Vancouver Canucks i en innledende kvalifiseringsrunde i Edmonton natt til mandag - etter å ha varmet opp med en treningskamp mot Colorado Avalanche onsdag norsk tid.

OPPKJØRING PÅ HJEMMEBANE: Mats Zuccarello spilte blant annet tennis da han var hjemme i Oslo tidligere i sommer. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg ser på det som en ny start, understreker Mats Zuccarello.

Vel å merke etter å ha uttalt seg i sedvanlig selvkritiske ordelag, med en forklaring om at «det tar tid å finne din plass og kjenne deg komfortabel».

– Alle spillere reflekterer over egen sesong og eget spill, og dømmer seg selv. Ingen dømmer deg så hardt som deg selv. Jeg er ikke i tvil om at jeg kan gjøre det bedre. Jeg sier ikke at jeg kan score 50 mål og noe i den retning. Men jeg kan skape mer for lagkameratene og flere sjanser, og saker som det, sier Mats Zuccarello.

Han mener at han følte seg mer og mer komfortabel i sin nye omgivelser.

Tennissøstrene fikk proffhjelp under coronakrisen: – Kan nå verdenstoppen

– Starten var røff, det er ingen tvil om det, og jeg er den første til å innrømme det. Forhåpentligvis vi det gå bedre, tilføyer han.

Minnesota Wilds sjeftrener Dean Evason forventer «for sure» at Mats Zuccarello skal sørge for noen «virkelige» gode saker i sluttspillet.

Som for eksempel av denne sorten:

– Det tar litt tid. Han er en veldig personlig type, veldig «laget først»-type. Det kan ha tatt ham litt tid å føle seg komfortabel blant lagkameratene. Men han er veldig komfortabel (nå), ikke tilfreds, sier Evason.

Mats Zuccarello avsluttet første del av 2019/sesongen sammen med Marcus Foligno og Alex Galchenyuk i Minnesota Wilds tredjerekke.

Zuccarello hjem til Minnesota i uvisshet: – Får gjøre som vi får beskjed om

Nordmannen, som var meget god da han for New York Rangers spilte Stanley Cup-finalen mot Los Angeles Kings sommeren 2014, mener at rekkehierarkiet er av liten betydning i kampene om NHLs mest ettertraktede trofé.

– Du er avhengig av at alle (fire) rekkene fungerer. Hvis en rekke har en god dag, er det vår førsterekke, og du «går» med den. Alle rekkene kan være hete, til forskjellige tidspunkter, sier Mats Zuccarello.

Ps! Mats Zuccarello har spilt tredje flest sluttspillkamper (73) av Minnesota Wild-spillerne som er klar for årets historiske sluttspill. Zach Parise står oppført med 97, mens backen Ryan Suter har 78.

Publisert: 27.07.20 kl. 14:15

