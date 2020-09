Nå er Keeper-Haugen hjemme - til MS-revolusjonen

MANGLERUD (VG) Lars Haugen (33) har lagt proffeventyret på hylla for å følge opp sønnen hjemme. At hjemkomsten skulle ende med spill for Manglerud Star, hadde han ikke trodd.

– Det sier mest om det som er i ferd med å skje i Manglerud Star om dagen.

– Det renner jo inn med profiler her, gliser backen Tord Thoresen i møte med VG før en treningsøkt i august.