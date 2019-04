TØFFE TAK: Det ble tøft for Mats Zuccarello og Dallas Stars i kampen mot Jaden Schwartz og St. Louis Blues. Foto: Jeff Curry / X02835

Tap for Zuccarello og Dallas

(St. Louis Blues – Dallas Stars 3–2) Mats Zuccarello og Dallas Stars tapte den første kampen i best av syv-serien mot St. Louis Blues i NHL-sluttspillet.

Zuccarello og Dallas Stars slo ut Nashville Predators i første runde i sluttspillet, men fikk en tøff start mot St. Louis Blues.

Dallas startet kampen godt, men fikk kjapt en kalddusj da vertene tok ledelsen med sitt første skudd på mål. Et skudd keeper Ben Bishop normalt stopper.

I den andre perioden slo Dallas tilbake – satt opp av Zuccarello. Nordmannen dro med seg pucken innover i banen, slapp den perfekt til John Klingberg som med tid og rom fant Jason Spezza som utlignet.

Dermed innkasserte Zuccarello sitt syvende målpoeng i sin åttende kamp for Dallas.

Det hjalp riktignok ikke Dallas. Vladimir Tarasenko stjal showet med to scoringer, og sørget for at St. Louis tok første stikk i best av syv-serien.

Jamie Benn reduserte i overtall like før slutt og fastsatte sluttresultatet til 3–2. Nok en gang var Zuccarello involvert. Nordmannen kjempet om pucken, under hardt press, foran Blues’ mål, før den endte opp hos målscorer Benn. Nordmannen fikk riktignok ikke kreditert målpoeng.

Mens Zuccarello kjemper videre i NHL -sluttspillet, forbereder hockeylandslaget seg til VM uten sin største stjerne.

Publisert: 26.04.19 kl. 06:18