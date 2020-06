SKAL HOLDE HARDT: Mats Zuccarello (32) vil være 39 år gammel under ishockey-VM 2027. Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen (48) 55. Bildet er tatt i forbindelse med en trening i Jordals Ungdomshallen for 10 måneder siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vil ha ishockey-VM i Norge

Norges ishockeyforbund har startet arbeidet med en søknad til å arrangere ishockey-VM i 2027. Da vil det være 28 år siden mesterskapet ble arrangert i tre norske ishaller.

Det bekrefter generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund.

– Vi må være arrangør en gang også, ikke bare gjester i VM, sier han med tanke på at Norges ishockeylandslaget har deltatt i alle årlige A-VM siden 2006 i Riga.

Norge arrangerte A-VM siste gang i 1999. Spillestedene var Oslo (Jordal Amfi), Hamar (CC Amfi) og Lillehammer (Håkons Hall).

Årets verdensmesterskap ble avlyst på grunn av corona-epidemien. Det skulle ha vært arrangert i Zürich og Lausanne i mai. De fem neste VM-turneringene skal etter planen gå i Riga/Minsk, Finland, Russland, Tsjekkia og Sverige/Danmark. Vertsnasjon for 2026-VM er ikke valgt, men Sveits vil sannsynlig få det - hvis de som forventet søker.

Ottar Eide forteller at Norges ishockeyforbund, foreløpig ved ham, president Tage Pettersen og visepresident Lise Kvil Torgersen, «har lagt til rette for å sjekke ut muligheten for å være vertskap i 2027.»

Det internasjonale ishockeyforbundet foretar vanligvis tildelingene av VM fire år før mesterskapet skal finne sted. I dette tilfelle i 2023. Ottar Eide påpeker imidlertid at de er forberedt på at det kan skje før.

– I august vil vi sende et såkalt «letter of intent» til det internasjonale forbundet. Det betyr at vi gir beskjed om at vi er interessert i å være kandidat til å arrangere VM. Deretter trenger vi tilslutning til en søknad fra vårt (utsatte) ting i oktober, forteller Ottar Eide.

Han sier at VM normalt sett avvikles i to byer, og at det også eventuelt vil bli slik i Norge i 2027 - selv om tre byer var spillesteder for 21 år siden. Kravene til tilskuerkapasitet i VM-arenaene er minimum 10.000 for hovedarenaen og 6000 for B-arenaen. Generalsekretær Ottar Eide peker på en ombygd Telenor Arena i Bærum, en eventuell By-arena i Bergen, Trondheim Spektrum og Håkons Hall og Lillehammer som fire spillesteder «med kapasitet».

På spørsmål om snart innvielseklare Jordal Amfi kan bli aktuell, svarer han at den kanskje er den minste med hensyn til størrelse.

Norges ishockeyforbund har innhentet alle data fra VM i danske Herning og København for to år siden (VM i fjor var i Kosicé og Bratislava). Danskene arrangerte et suksessrikt mesterskap - som Sverige vant etter finaleseier over Sveits i København - når det gjelder publikum og ikke minst økonomisk.

Ifølge Ottar Eide satt Danmark-VM igjen med et overskudd på 25 millioner danske kroner, tilreisende tilskuere tilførte danske reiselivsnæring 800 millioner og mesterskapet ble vist på TV i 160 land for 1,5 milliarder seere.

– Det var det største internasjonale mesterskapet i Danmark noen gang, sier Ottar Eide med referanse til danskenes VM-evaluering.

– For vår del vil tildelingen av et VM skape interesse for sporten, gi motivasjon til yngre spillere og gi oss en mulighet til større anleggdekning. Kanskje en eller to nye haller, tilføyer han.

