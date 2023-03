Ny seier for Zuccarello og Wild – tatt poeng i syv strake kamper

(Minnesota Wild – New York Islanders 2–1 etter straffer) Rekken med poeng ble forlenget for Mats Zuccarello og Minnesota Wild. Natt til onsdag beseiret de New York Islanders på straffer.

Islanders åpnet kampen med et mål fra Josh Bailey drøye 14 minutter ut i første periode, før Wild utlignet kort tid etter med et mål fra Ryan Reaves.

Det ble kampens eneste to mål, og etter to målløse perioder og spilleforlengelse var det duket for straffeslagkonkurranse.

Mats Zuccarello åpnet ballet, men den 35 år gamle nordmannen fikk sitt forsøket reddet. Til slutt var det bare Frederick Gaudreau som klarte å score på straffe, og med det var seieren sikret for Wild.

To nye poeng i banken, og med det forlenget Wild rekken til syv strake kamper med poeng. Rekken på strake seiere teller nå to.

Med 74 poeng på 61 kamper er Wild nå ett poeng bak serieleder Dallas Stars i «Central Division», mens Colorado Avalanche og Winnipeg Jets følger ett og to poeng bak. Wild har riktignok spilt én kamp mer enn Stars, og tre mer enn Avalanche. Jets har også spilt 61 kamper.