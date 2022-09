KUNNE GLISE: Andreas Martinsen, her etter signering av kontrakt med Lillehammer Ishockeyklubb.

Fyrte løs mot rivalen etter seier: − Møtt mye bedre lag enn dette

(Storhamar - Lillehammer 3–5) Lillehammer leverte taktisk klokskap og slo Storhamar på borte-is torsdag. Hockeyprofilen og tidligere NHL-spiller Andreas Martinsen (32) slang et stikk i retning naborivalen etter kampen.

Vegard Aulstad

NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– De har jo hausset opp seg selv noe voldsomt i forkant. Men jeg har spilt kamper mot mye bedre hockeylag enn det der, sier Andreas Martinsen i et intervju vist på TV 2.

Landslagsspilleren bidro til at Lillehammer overrasket ved å slå Storhamar 5–3 i CC Amfi torsdag. Sistnevnte lag er spådd å kjempe helt i toppen av Fjordkraft-ligaen denne sesongen, med trenerkjempen Petter Thoresen tilbake på banken - mens Lillehammer på sin side har blitt plassert i bunnen av tabellen av ekspertene.

Lillehammer slo en annen sterk motstander, Sparta, 3–1 i serieåpningen sist lørdag. Dermed to av to mulige seire så langt.

– Vi har tro på det vi driver med. En del spillere har vokst og lært mye av fjorårssessongen. Det må vi bygge videre på, sier 32-åringen.

PREGET: Jeppe Meyer dro fra begravelse til hockeykamp.

Storhamar hadde 54 skudd på mål mot Lillehammers 24, men Trym Gran leverte flere gode redninger bakerst. Samtidig scoret Lillehammer på gunstige tidspunkt av kampen. Backen Jeppe Meyers vakre 4–2-mål var særs viktig. Han pekte mot taket og himmelen etter målet - det var grunnet bestemorst nylige bortgang.

– Det har vært en lang dag for meg. Jeg var i begravelsen til bestemoren min før i dag, så den seieren her og det målet her er dedisert til henne, sier Meyer til TV 2.

– Det har vært tøft. Jeg måtte jobbe med meg selv, men jeg har fått hjelp av gutta og støtte av trenerne, så det var en fin seier.

– All ære til Lillehammer for å vinne denne kampen, sier Storhamar-trener Petter Thoresen.

1 / 2 JUBEL: Sjur Robert Nilsen og Sparta slo Stavanger Oilers. Arkivbilde. SCORET: Greg Mauldin for Stavanger Oilers. Arkivbilde. forrige neste fullskjerm JUBEL: Sjur Robert Nilsen og Sparta slo Stavanger Oilers. Arkivbilde.

Sparta slo Stavanger etter straffer

Sparta Sarpsborg slo seriefavorittene Stavanger 4-3 etter straffer. Frisk Asker tok sesongens annen seier med 3-1 borte mot Manglerud Star.

Niclas Jessesen ga hjemmelaget fra Sarpsborg en flying start med sin scoring etter bare 37 sekunder.

I løpet av bare 28 sekunder mot slutten av 1. periode scoret hjemmelaget to ganger og gikk til første pause med 3-0. Lars Joachim Lundberg og Eirik Børresen sto for målene.

I midtperioden ble det ikke noen mål. Daniel Bøen Rokseth reduserte til 1-3 tidlig i siste perioden. Greg Mauldin reduserte ytterligere i et overtallsspill med litt under ti minutter igjen av kampen slik at oppgjøret levde helt inn. Måltjuven Dan Kissel var siste Stavanger-spillere på pucken da Jesper Lilleberg var uheldig å styre pucken i eget mål.

Kampen måtte avgjøres på straffer etter fem minutter overtid uten scoringer.

1 / 3 VANT PÅ JORDAL: Stjernen fra Fredrikstad. forrige neste fullskjerm VANT PÅ JORDAL: Stjernen fra Fredrikstad.

Stjernen slo VIF

På Jordal fikk gjestene Stjernen den beste startet da Kåre Benjamin Byrkjeland ordnet 1-0 før fem minutter var gått. Mark Auk utlignet mot slutten av perioden. 18 sekunder før perioden var over sendte Håkon Stormli gjestene på ny i ledelsen.

Filip Lalande utlignet til 2-2 for Vålerenga med midtperiodens eneste mål. Kampen måtte avgjøres på straffer hvor Stjernen scoret på tre av sine fire straffer, men Vålerenga klarte ikke å score på sine fire forsøk.

MATCHVINNER: Thomas Valkvæ Olsen for Frisk Asker. Arkivbilde.

Frisk-seier

Manglerud Star var serieledere etter storseieren over Grüner. Etter en målløs 1. perioden tok laget ledelsen 1-0 over Frisk Asker. Oscar Emil Bejmo var målscorer. Mikkel Christiansen satte Frisks utligning tidlig i midtperioden.

Thomas Valkvæ Olsen sendte gjestene i føringen med 2-1 med en tidlig scoring i 3. periode. Bobby MacIntyre økte til 3-1. Det ble også sluttresultatet.

Knuste Grüner

I Hønefoss sendte Leonards Rimjans Ringerike Panthers i føringen etter 17 sekunder mot Grüner. Marius Carho Hansen økte til 2-0 midtveis i perioden. Rimjans satte sitt annet mål for kvelden i midtveis i kampen. David Åslin satte 4-0. Hjemmelaget fikk pyntet litt på resultatet da Sebastian Labori satte 4-1-målet.