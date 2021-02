SUPERDUO: Russiske Kirill Kaprizov (t.v.) og Mats Zuccarello har virkelig funnet tonen sammen på isen. Akkurat nå er de del av NHLs mest målfarlige rekke. Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zuccarello har aldri vært bedre – rundet 400 målpoeng

Nordmannens brede smil på isen utløser jubel og lovord i hockeynorge. Mats Zuccarello (34) leverer akkurat nå som aldri før i NHL.

Av Vegard Aulstad

Publisert: Nå nettopp

Viden kjent for sitt gode, smittende humør og oppofrende spillestil i storklubben New York Rangers i ti sesonger – var nordmannen en ekte hockeyhelt i verdens tøffeste liga. Klubben fra bydelen Manhattan har en enorm fanskare, og Zuccarellos drakt var på et tidspunkt blant de ti mest solgte i NHLs trøyeutsalg.

Han måtte til slutt forlate klubben fordi de ville foreta en satsing på yngre spillere, dermed endte Oslo-mannen til slutt i Minnesota Wild med en femårskontrakt, etter et opphold i Dallas Stars.

Forrige sesong slet han med å finne seg til rette i laget, og hadde samtidig vondt i håndleddet. Det endte med operasjon, og han måtte vente noen ekstra uker før han kunne ta fatt på NHL-sesongen. Men nå er han tilbake med et smell:

«Söta bror» og Russland-ekspressen

Natt til torsdag passerte han 400 målpoeng totalt i karrieren i Nord-Amerika. Mye takket være at han de siste fire kampene har scoret tre mål og hatt seks assists.

Etter comebacket er han nest beste poengplukker i NHL, kun slått av den amerikanske superstjernen Austin Matthews i Toronto Maple Leafs.

Ni poeng på fem kamper totalt denne vinteren gjør at han ligger godt an til å klare noe han aldri før har maktet – å gjøre ett poeng i snitt per kamp.

Nærmest var han med 59 poeng på 77 med Rangers i 2013–14, og 61 på 81 oppgjør i 2015–16.

– Det hjelper åpenbart å spille med gode spillere, «Rasky» og Kirill gjør det enklere. Jeg har jobbet hardt lenge, og jeg føler jeg er i god form, sa Zuccarello til amerikansk presse tidligere denne uken.

De to han nevner er rekkekameratene Victor Rask fra Sverige og Kirill Kaprizov fra Russland.

Inntredenen til den russiske vingen Kaprizov, som de før sesongen fikk lokket over fra den russiske toppligaen, har blitt akkurat den tilveksten de håpet på.

23-åringen var helt sentral OL-gullet i 2018 havnet hos Russland, riktignok uten deltagelse fra NHL-leiren. Nå har han femten poeng på seksten kamper i i den nordamerikanske ligaen, og viser at han i tillegg til servitøregenskaper har avslutningsferdigheter i toppklassen.

ROSER NORDMANNEN: f.v. Morten Langli i Nent Group, kamerat Glenn Jensen, TV 2-kommentator Bjørn K. Erevik og hockeypresident Tage Pettersen er glade for Zuccas´ comeback. Fotomontasje: Nent/TV2/VG/NTB

Gleder norske fans og venner

Resultatene har ikke gått upåaktet hos dem som har fulgt ham lenge – her hjemme.

– Det er helt utrolig å se hva han presterer nå. Han har en mentalitet som er utenom det vanlige. Vi sa det også i sesongen etter den brutale hodeskaden (i 2015). Da kom han tilbake og leverte en av sine beste sesonger. Sånn det ser ut nå, så gjør han det samme igjen, sier Glenn Jensen, som har fulgt kameraten tett gjennom karrieren.

– Zuccarello har virkelig funnet kjemi med rekkekameratene Rask og Kaprizov, og ser ut til å storkose seg med hockeyen om dagen. Leverer som under den beste tiden i New York Rangers. Meget sterkt, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Kristian Erevik.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Enormt sterkt å ta nivået direkte etter skadeavbrekk – for ligaen dundrer unna i et vanvittig høyt tempo og nivå om dagen. Kanskje hadde kroppen og det mentale godt av et langt avbrekk for å få restituert seg skikkelig? sier NENTs kommentator Morten Langli.

– Jeg er utrolig glad for at «Zucca» er tilbake på isen og det er ekstra gøy at comebacket har blitt så sterkt. Det gjør meg jo litt stolt på vegne av norsk ishockey, sier presidenten i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen.

Foreløpig ligger Minnesota Wild an til å kvalifisere seg til Stanley Cup-sluttspillet.

I helgen venter to hjemmekamper mot Los Angeles Kings for Zuccarello og lagkameratene.

PS: Mathias Emilio Pettersen, Norges neste NHL-håp, leverte sitt første målpoeng som ishockeyproff da han var nest sist på Stockton Heats 3-1-scoring mot Toronto Marlies i American Hockey League (AHL) natt til torsdag norsk tid.