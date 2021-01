Kommentar

Hockey har satt mange i fare

Av Leif Welhaven

Sparta er blant klubbene som er blitt hardt rammet av corona. Foto: Jil Yngland

Norsk ishockey har gamblet med helse av økonomiske hensyn, og har utsatt langt flere enn spillere og støtteapparat for fare.

Norsk ishockey er massivt rammet av coronaviruset, og den ene nedslående nyheten avløser den andre.

Den siste uken har det kommet smitteutbrudd i Stjernen og Sparta, Manglerud Star, Frisk Asker og Storhamar. Mer enn 50 personer er bekreftet smittet denne sesongen fordelt på de ti lagene. Likevel har det vært tviholdt på å fullføre 45 runder innen mars, selv om det ville medført en ekstrem belastning på rammede klubber.

Først da smitten virkelig fikk løpt løpsk, ble det trukket en nødvendig konklusjon om å trekke i brekket.

Én ting er den risikoen klubber og spillere har måttet velge å ta på egne vegne, fordi oppfyllelse av tv-avtale og nivå på statlig kompensasjon henger sammen med kampantall. Men slik norsk ishockey fungerer er det også en rekke andre som er tatt med i risikodragsuget. I denne idrettsgrenen er det ikke så mange som har mulighet til å drive med hockey helprofesjonelt.

Og gitt at coronaviruset ser ut til å trives såpass godt under forutsetningene og fasilitetene som råder i en del ishaller, har kjærester, barn og andre nærkontakter risikert å betale en pris for at penger ble satt foran helsehensyn.

Det er bekymringsfullt, og gitt volumet på smitten er det rart at ansvarlige hockeyledere ikke har fremstått mer opptatt på et tidligere tidspunkt av om det var riktig med denne gamblingen.

I mange tilfeller ender det godt, men en historie gjengitt i Romsdals Budstikke viser hvor sårbart det hele er.

Journalisten Jacob Berg (20) var på jobb for Fredriksstad Blad for å dekke Sparta-Stjernen, og ble smittet, skriver Romsdals Budstikke. Det førte til at 14 nærkontakter ble sendt i karantene, og ytterligere 40 i midlertidig karantene mens de ble testet.

Hva gjelder mulige følger av corona, skal heller ikke ishockeyen lenger enn til landslagsveteranen Jonas Holøs for å finne et eksempel for at konsekvenser av sykdommen kan vare lenge.

Noe av det rareste hva gjelder situasjonen i norsk ishockey, er at vi ikke har sett flere diskusjoner om det virkelig er klokt å spille så fryktelig mange kamper, i en liga der det er ganske forutsigbart hvem som havner i hvilken ende av tabellen.

Selv om klubbøkonomien er trang og spillelysten stor, er det temmelig opplagt at smittetrykket ikke får opp med kampprogrammet.

45 kamper mens smitten raser er en svært dårlig idé. Og dessverre ble det mye spredning før første steg mot fornuften ble tatt.