MATCHVINNER: Christian Bull (i midten) blir omfavnet av lagkameratene Eirik Salsten (f.v), Troy Josephs og Aaron Irving (nr 24). Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Vålerenga må vente med gullfeiringen - tapte i spilleforlengelse

FURUSET (VG) (Vålerenga-Storhamar 3–4 etter spilleforlengelse) Storhamar knep inn på Vålerenga i gullkampen etter at Christian Bull ble matchvinner i spilleforlengelsen. Dermed må Norges mestvinnende ishockeyklubb vente med å feire sitt første seriemesterskap på fem år.

Landslagsbacken Christian Bull klinket inn det viktige seiersmålet bak Vålerenga-keeperen Steffen Søberg 81 sekunder inn i ekstra spilletid.

Vålerenga topper Get-ligatabellen, med 99 poeng. Fire poeng foran Storhamar som har 95 poeng. Vålerenga har igjen fire kamper av seriespillet, Storhamar tre.

– Det er ikke over før den fete damen synger, som det heter. Det er moro at det blir kamp til det siste. Vi må passe oss for Stavanger som kommer bak oss også. Vi går naturligvis for det, sier Storhamar-trener Fredrik Söderström med tanke på gullsjansen som fortsatt er der for Hamar-laget.

Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen ser det noe annerledes. Til VG sier han etter kampens slutt at de nå faktisk «er nærmere» seriegullet enn de var da den begynte, med tanke på kampene som gjenstår (se infoboks).

Resultater torsdag: Frisk Asker – Sparta 9-4 (2-0, 2-4, 5-0) 1138 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (7.36) Petter Kristiansen (Victor Björkung, Mikkel Seiergren Christiansen), 2-0 (17.22) Kyle Bonis (Garreth Thompson). 2. periode: 3-0 (21.38) Viktor Granholm (Bonis, Sean McMonagle), 3-1 (25.28) Niklas Roest (Peter Quenneville, Emil Martinsen Lilleberg), 3-2 (27.08) Sander Thoresen (Henrik Knold, Jonas Meisingset), 3-3 (32.27) Andreas Klavestad (Roest, Scott Allen), 3-4 (32.37) Thoresen (Knold, Meisingset), 4-4 (37.54) Christiansen (Henrik Ødegaard, Granholm). 3. periode: 5-4 (44.47) Hampus Gustafsson, 6-4 (47.28) Bonis (McMonagle, Granholm), 7-4 (53.14) Anders Bastiansen (Endre Medby, Björkung), 8-4 (54.41) Kristiansen (Patrick Bovim, Ødegaard), 9-4 (56.34) Gustafsson (Mats Frøshaug). Dommer: Robin Berg, Stjernen, Thomas Tysland, Jutul. Utvisninger: Frisk Asker 7 x 2 min., Sparta 10 x 2 min. og 1 x 25 min. Lillehammer – Manglerud Star 3-2 e.f. (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) 2132 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (6.11) Austin Cangelosi (Stian Kaltrud Nystuen, Martin Ellingsen). 2. periode: 2-0 (24.02) Justin Hickman (Nick Dineen, Emil Nyhus). 3. periode: 2-1 (57.24) Magnus Henriksen (Jesper Hoel, Matthew Vanvoorhis), 2-2 (59.12) Christer Simonsen (Hoel). Forlengning: 3-2 (63.56) Cangelosi (Joey Benik, Brendan Ellis). Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg. Utvisninger: Lillehammer 6 x 2 min. og 1 x 10 min., Manglerud Star 3 x 2 min. Ringerike – Stavanger 3-5 (1-2, 0-2, 2-1) 459 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (0.21) Markus Søberg (Jacob Lagacé, Kristian Forsberg), 1-1 (1.30) Dustin Parks (Dennis Ryttar), 1-2 (19.11) Forsberg (Lagacé). 2. periode: 1-3 (27.18) Johannes Johannesen (Jonas Djupvik Løvlie, Magnus Hoff), 1-4 (39.31) Løvlie (Hoff, Patrick Ulriksen). 3. periode: 2-4 (41.24) Marius Hansen (Mikael Hansson, Rolf Aastad), 2-5 (49.54) Robin Mathisen (Thomas Berg-Paulsen, Markus Vikingstad), 3-5 (53.51) Hansen (Aastad). Dommere: Eirik Hansen, Jutul og Mads Frandsen, Frisk Asker. Utvisninger: Ringerike 2 x 2 min., Stavanger 6 x 2 min. Vålerenga – Storhamar 3-4 e.f. (0-1, 2-1, 1-1, 0-1) 1790 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (9.40) Troy Josephs (straffe). 2. periode: 1-1 (22.48) Tobias Lindström (Oskar Ekelund, Stefan Espeland), 2-1 (24.06) Rasmus Ahlholm (Espeland, Lindström), 2-2 (34.20) Aaron Irving (Victor Svensson, Patrick Thoresen). 3. periode: 3-2 (53.31) Andreas Heier (Villiam Strøm, Jonas Oppøyen), 3-3 (59.23) Svensson (Robin Dahlstrøm, Thoresen). Forlengning: 3-4 (61.21) Christian Bull (Josephs). Dommere: Jørn M. Ekeberg, Nesøya og Roy Stian Hansen, Storhamar. Utvisninger: Vålerenga 5 x 2 min., Storhamar 4 x 2 min. Vis mer vg-expand-down

– Vi kan ikke feire seriegullet før det er klart. Men vi har det fortsatt i vår hule hånd, mener Vålerengas VM-veteran Martin Røymark.

Vålerenga-kaptein Tobias Lindström innrømmer i likhet med lagkameraten at det var surt å se at Storhamar utlignet ved Victor Svensson da det gjenstod drøyt 30 sekunder av ordinær spilletid. Men de er åpenbart ikke i tvil om at det nå - etter å ha gått glipp av to poeng mot Storhamar - bare er snakk om en utsettelse av gullfeiringen.

– Jeg trodde vi skulle ta det da. Men det ville ikke ha vært helt rettferdig etter det som skjedde i første periode. Storhamar var gode, sier Røymark.

Fredrik Söderström understreker at «det bare ble to» poeng, men er åpenbart veldig fornøyd - også med tanke på sluttspillet - over at spillerne hans «viste en forbannet bra moral» mot Vålerenga, hvis varemerke gjerne er nettopp det: - Vi var tøffe og vant nærkamper, sier han.

Hamar-klubben startet klart friskest, selv om Vålerenga var nær ved å ta ledelsen da backen Kalle Ekelund skjøt pucken i høyre stolpe bak Storhamar-keeper Oskar Östlund etter fire minutter.

Seks minutter senere ble Storhamar tilkjent straffeslag. Det satte nykommer Troy Josephs elegant inn bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg.

Vålerengas neste og siste seriekamper Norges mestvinnende ishockeyklubb har igjen fire kamper av seriespillet i Get-ligaen. Hamar-klubben Storhamar har igjen tre. Manglerud Star-Vålerenga (24.2), Vålerenga-Stavanger Oilers (26.2), Stjernen-Vålerenga (3.3), Vålerenga-Ringerike (5.3). Storhamar-Frisk (24.2), Sparta-Storhamar (28.2), Storhamar-Manglerud Star (5.3). Sluttspillet om NM-tittelen og kongepokalen starter 7. mars med kvartfinaler (best av syv kamper). Vis mer vg-expand-down

Men Storhamar-backen Joel Johansson opptrådte overmodig da han styrtet inn i Vålerengas forsvarssone og åpnet en bred kontra-bane for toppscorer Tobias Lindström. Norges landslagsspiller plasserte iskaldt utligningen opp i høyre kryss bak Östlund. Lindströms 42. mål denne sesongen.

Det tente åpenbart en offensiv gnist hos Vålerenga. 78 sekunder senere ga Get-ligaens målpoengkonge Rasmus Ahlholm serielederen ledelsen.

Da måtte, som det heter, Storhamar score to mål. Victor Svensson, ifølge ryktebørsen aktuell for en tysk toppklubb, burde ha sørget for nummer én, men Steffen Søberg reddet svenskens skudd. Samme sak med Kjetil Martinsen; ny redning av Søberg - etterfulgt av klabb og babb.

Det var et forrykende oppgjør, om du skulle være i tvil.

– Det var en forsmak på hvordan det blir i sluttspillet, sier Storhamar-trener Söderström.

I spill fire mot tre utespillere - med tre Vålerenga-spillere mot en Storhamar-spiller i utvisningsboksene - utlignet Storhamars hardtskytende back Aaron Irving i 35. spilleminutt.

– Det er synd vi drar på oss unødvendige utvisninger. Men det er kanskje et fair resultat så langt. Vi kan ikke blottlegge oss så mye defensivt, sa Espen «Shampo» Knutsen med tanke på utsiktene til seier i siste periodepause.

Fire og et halvt minutt for ordinær spilletids slutt ble Andreas Heier «matchvinner» for Vålerenga. Trodde så å si alle. Men Storhamar tok ut Oskar Östlund i håp om å utligne med seks mot fem utespillere. Det trekket lyktes trener Fredrik Söderström med. Victor Svensson utlignet da det gjenstod 37 sekunder.

81 sekunder inn i spilleforlengelsen banet Christian Bull seg vei og sørget for fortsatt - litt - spenning i kampen om seriegullet.