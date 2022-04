NYE REKORDER: Mats Zuccarello har notert seg for en rekke rekorder denne sesongen. Her fra en tidligere kamp.

Zuccarello med ny milepæl: Rundet 500 målpoeng i grunnserien i NHL

(St. Louis Blues – Minnesota Wild 6–5, etter spilleforlengelse) Etter to kamper uten poeng, var Mats Zuccarello (34) tilbake med to målgivende pasninger lørdag kveld. Dermed han både klubbrekorden for flest assists i en sesong for seg selv og nådd en ny milepæl.

Av Simon Zetlitz Nessler

Lørdagens kamp er Zuccarellos 684. kamp i grunnserien i NHL, og han står nå 162 mål og 339 assists i løpet av de kampene – totalt 501 målpoeng. Zuccarello har i tillegg 84 kamper i NHL-sluttspillet, hvor han står med 46 målpoeng.

Nordmannen fikk debuten sin i NHL lille julaften i 2010, og har siden blitt en publikumsyndling i både New York Rangers, hvor han spilte frem til april 2019, og i Minnesota Wild, hvor han har vært de siste tre sesongene. Nordmannen var også kort innom Dallas Stars på slutten av 2018/19-sesongen.

Før 2021/22-sesongen var 2015/16-sesongen den sesongen hvor nordmannen hadde fått flest målpoeng med totalt 61 målpoeng (26 mål og 35 assists) på 81 kamper.

I rekke med Ryan Hartman og Kirill Kaprizov har Zuccarello denne sesongen hatt sin beste sesong poengmessig, og hadde før lørdagens kamp mot St. Louis Blues allerede 72 målpoeng (22 mål og 50 assists) på 65 kamper. 50 assists var nok til å tangere klubbrekorden for flest assists i løpet av en grunnserie-sesong i Minnesota Wild, en rekord som Pierre-Marc Bouchard hadde fra 2007/08-sesongen.

Siden Zuccarello tangerte klubbrekorden tidlig i april, har han hatt fire kamper uten assists, men lørdag var han igjen tilbake i servitørrollen. Først så det ut til at han nådde 500 målpoeng etter at han fikk kriget pucken videre til Kaprizov, som i tur fikk pucken videre til målscorer Hartman da Wild utlignet til 1–1 tidlig i den andre perioden.

Nordmannen fikk opprinnelig kreditert en målgivende pasning på målet, men den ble senere strøket. Dermed var det Wilds andre mål for kvelden som skulle vise seg å bli målpoeng nummer 500 for «Zucca», da han satte opp Ryan Hartman, hvis skudd gikk via Blues-spiller Marco Scandella og i mål.

Fem minutter før slutt i den tredje perioden var Zuccarello igjen helt sentral, da han vant pucken oppe i offensiv sone og serverte Kaprizov foran mål, som utlignet til 5–5.

Zuccarello har med det 52 assists og totalt 74 målpoeng for Wild denne sesongen på 66 kamper.

Dermed har Zuccarello nå tatt over klubbrekorden for flest assists i en sesong alene – i hvert fall enn så lenge. Kaprizov jager like bak ham, og står selv med 50 assists denne sesongen. Dermed kan det bli en kamp mellom de to rekkekameratene om klubbrekorden for flest assists i løpet av sesongens siste kamper. Kaprizov har nå hele 93 målpoeng denne sesongen, også det en ny klubbrekord for Wild. Kaprizovs 43 mål i løpet av en sesong er også en klubbrekord i Wild.

Minnesota Wild ble etablert i 1997, men startet ikke å spille i NHL før år 2000.

Etter tre perioder sto det 5–5, og kampen ble dermed avgjort i spilleforlengelse, hvor St. Louis Blues stakk av med seieren etter en scoring fra Brayden Schenn.

For Minnesota Wild gjenstår det åtte kamper av grunnserien før sluttspillet etter lørdagens kamp.

Rettelse: I en tidligere utgave av saken sto det at Zuccarello hadde en assist på det første målet. Den ble senere strøket. Saken ble rettet 23.39.