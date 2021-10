TAKKET FANSEN: Martin Johnsen og Färjestad-spillerne er borte hos supporterne etter seieren over Brynäs.

Stortalentet Martin (17) debuterte i svensk hockey: − Ser ut som en million

(Brynäs – Färjestad 2–5) Et av Norges største ishockeytalenter, 17 og et halvt år gamle Martin Johnsen (17), har fått sin debut på øverste nivå i svensk ishockey.

Han var i troppen for første gang i bortekampen mot Frölunda, med nesten 10.000 tilskuere, for to dager siden.

– Jeg fikk litt sjokk. Jeg hadde ikke forventet det, men jeg ble veldig glad og jeg kjenner på at jeg er litt nervøs før kampen, sa Johnsen til VG. Da slapp han ikke til.

Men mot Brynäs fikk han altså sjansen. Johnsen var på isen i åtte minutter, uten å notere seg for målpoeng, men han endte med «+2» på sin egen statistikk på isen og imponerte med en gang. Han omtales som «en rund million» på klubbens egen twitterkonto:

Aftonbladets ekspert Hans Abrahamsson var også imponert:

Tidligere landslagsspiller og mangeårig hockeyekspert for blant andre TV 2 og Viasat, Ole-Eskild Dahlstrøm, sier det er vanskelig å måle Johnsen opp mot Mats Zuccarello og Espen «Shampo» Knutsen, som begge hadde juniorkarrierene sine i Norge, men sier:

– At han har en del av de to i seg, det er det ikke noe tvil om. Det er veldig mange timer i styrkerom og hardt arbeid som gjenstår, men han er helt «der oppe» med tanke på hvor langt han har kommet for alderen. Det blir blodslit i noen år til for å bygge muskler og hurtighet, sier Dahlstrøm til VG.

TØFFE TAK: Martin Johnsen får seg en trøkk av Brynäs’ Oula Palve.

Johnsen kan neste sommer bli plukket ut i NHL-draften for første gang og sier til VG at det er et klart mål for ham. Som 15- og 16-åring herjet han for U21-laget til Storhamar og før 2020/21-sesongen dro han til Karlstad og Färjestad. Der ble det 14 poeng på 14 kamper for U18-laget forrige sesong, mens han så langt denne sesongen står med ti poeng på ti kamper for U20-laget.

– Han ligger langt foran meg, sier pappa og Storhamar-legende Pål «Magic» Johnsen (45).

– Han er langt foran på spilleforståelse. Da jeg kom på A-laget til Storhamar visste jeg knapt nok hva jeg skulle gjøre. Jeg måtte vokse meg inn i det, mens han er mange år foran meg på det. Han er litt tøffere i spillestilen enn det jeg var og har nok flere strenger å spille på enn det jeg hadde.

FAMILIEN JOHNSEN: Pål Johnsen og kona Linda sammen med barna Julie (12) og Martin (11) for drøyt seks år siden.

Landslagstrener Petter Thoresen mener det er «stort» for 17-åringen å få debuten i SHL og ser store likheter mellom far og sønn Johnsen.

– Martin er ikke så stor ennå, men han er tøff for sin størrelse. Begge to hadde spilleforståelsen og var flinke til å orientere seg. Det er mye likhet der, men jeg tror nok Martin ligger et hestehode foran. Det er imponerende for en 17-åring å være med Färjestad på bortekamp til Frölunda, sier Thoresen.

– Jeg tror Martin kan bli kjempegod. Det kunne jeg sagt for 14 dager siden også, så det er ikke fordi han får debuten sin i SHL. En debut er en anerkjennelse på at han har levert og jobbet bra de tingene som Färjestad har ønsket at han skal gjøre noe med, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik til VG.