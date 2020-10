PÅ’N IGJEN: Superveteran Patrick Thoresen (36) går antagelig karrierens mest usikre sesong i møte. Den starter lørdag, for Storhamar-kapteinens del på hjemmebane mot Stavanger Oilers. Foto: Bjørn S. Delebekk

Thoresen foran hockeystarten: – Vil bli rammet av corona-karantene

Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (36) er ikke alene om å tro at hans Hamar-lag eller noen av de ni andre klubbene i Fjordkraftligaen når som helst vil bli rammet av covid-19-smitte og karantenekonsekvensene det vil medføre.

– Det vil skje på et eller annet tidspunkt, sier en av norsk ishockeys største profiler foran sesongpremieren kommende lørdag.

Storhamar møter VGs gullfavoritt Stavanger Oilers på hjemmebane i CC Amfi på Hamar i den første av 45 planlagte seriekamper. Hamar-klubben innleder sesongen med fem kamper i løpet av to uker, mens Stavanger Oilers skal spille fire fra 3. til 17. oktober.

– Det er ikke utenkelig at det vil skje i løpet av sesongen. Med så mange involvert, er risikoen til stede – dessverre, sier Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen.

Han sitter også i styret for Norsk Topphockey (NTH), som er de 10 Get-ligaklubbenes marked- og interesseorganisasjon. Han kommer ikke til å være til stede under premieren på Hamar. Den vil han se på TV sammen med «en liten gruppe» Oilers-tilhengere i Dnb Arena hjemme i Stavanger. Tore Christiansens har planlagt at hans første live bortekamp vil være Vålerenga-Oilers i Oslo-klubbens nye storstue Jordal Amfi 17. oktober.

– Det er bare å krysse fingrene for at de ikke vil skje, sier Vålerengas tidligere sportssjef og nytilsatt medieansvarlige Espen «Shampo» Knutsen – og sikter til det samme som Christiansen og Patrick Thoresen: Problemene som vil oppstå hvis kamper må utsettes.

– Det vil bli en kjempekabal, påpeker Knutsen.

Patrick Thoresen sier at han «hadde trodd» at antall kamper per uke skulle være litt flere i starten av sesongen, i stedet for – som det nå er lagt opp til – etter jul og frem mot NM-sluttspillet. Han mener at det da ikke vil være åpning for å plotte inn flere kamper som følge av smitteutsatte oppgjør.

Et smittetilfelle blant de rundt 30 personene i klubbenes spilletropp og støtteapparat vil føre til at vedkommende må i ti dagers karantene, og da må resten av troppen sjekkes. Men for at en kamp skal omberammes må fem spillere eller flere «ha fått bekreftet, eller ha mistanke om, smitte, eller er i karantene» heter det i retningslinjene.

En seriestart i Oslo Seriespillet (45 kamper) i eliteserien i ishockey starter lørdag 3. oktober – etter at den opprinnelige 17. september ble utsatt (VGs favoritter uthevet): Manglerud Star-Vålerenga Sparta-Grüner Lillehammer-Stjernen Frisk-Narvik Storhamar-Stavanger Oilers Vis mer

Sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund, som har ansvar for eliteseriens kampoppsett, forteller at de har utarbeidet en veileder for hvilke tiltak som vil bli iverksatt ved forskjellige scenarioer. Tore Christiansen mener på vegne av klubbene, spillerne og Norsk Topphockey at den er god.

– Planen ivaretar sikkerheten til spillere, støtteapparat og de få tilskuerne som vil få adgang til å se kampene. Så får tiden vise, sier Oilers-styreleder Tore Christiansen.

– Men vi har valgt å sette i gang. Vi har lagt en plan for hva vi frykter kan skje, og må være flinke til å følge den. Vi vil ikke ha smitte inn, og vi vil ikke være smittespredere, tilføyer han.

Stavanger Aftenblad skriver onsdag at Stavanger Oilers – Norges best drevne ishockeyklubb – vil tape fem til 10 millioner kroner inneværende coronasesong. Espen «Shampo» Knutsen jobbet samme dag med å få en oversikt over hvor mange av innehaverne av årskort som ville beholde det eller ønsker pengene refundert. Smittevernreguleringene setter stopp for full utnyttelse av det.

På spørsmål om det sportslige har lidd som følge alle smitteverntiltakene, svarer Patrick Thoresen bestemt nei – selv om spillerne ved mistanke om egen eller smitte i nær familie har måttet holde seg hjemme. Han selv ble – symptomfri – gjenstand for det «til det var avklart» da sønnen hans måtte la seg teste.

– Personlig er det mot mine «normer». Jeg mener vanligvis at man kan spille med litt forkjølelse. Den tiden er forbi per dags dato, sier Patrick Thoresen.

