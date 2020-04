INN I VARMEN: Bill Peters bak spillerbenken til Calgary Flames i september i fjor, et par måneder før han fikk sparken. Foto: James Carey Lauder / X02835

Sparket for rasisme i NHL – ny jobb i Russland

Bill Peters (53) fikk sparken fra NHL-klubben som har rettigheten til nordmannen Mathias Emilio Pettersen (20) på grunn av rasisme. Nå har kanadieren fått jobb som sjeftrener i en toppklubb i den Russland-baserte ligaen KHL.

– Jeg tror at alle vokser og forbedrer seg ettersom tiden går, og at vi alle blir en bedre utgave av oss selv. Du lærer av dine erfaringer, uttalte Bill Peters i sitt første intervju med russiske mediene via video for et par dager siden.

Det skjedde etter den oppsiktsvekkende nyheten om at Bill Peters har undertegnet en toårs kontrakt med KHL-klubben Avtomobilist fra Jekaterinburg, som endte på 2. plass i den såkalte Kharlamov-avdelingen og utslått av Sibir i første sluttspillrunde om Gagarin Cup siste sesong.

«Oppsiktsvekkende» fordi Peters i november for fem måneder siden ble tvunget til å avgå som sjeftrener for tradisjonsrike Calgary Flames i NHL.

Anklager om rasistisk behandling av en egen spiller 10 år tilbake i tid var årsaken til at kanadieren, som var trener for Canada i VM i 2016 (gull) og 2018 (4. plass), fikk sparken.

Bill Peters har også vært sjeftrener for Carolina Hurricanes i NHL.

Hans rasistiske opptreden utspant seg da han var trener for et lag i NHLs farmerliga AHL sesongen 2009/10. Spilleren, Akim Aliu (30), som var offer for den, røpet det via Twitter 10 år senere. Da tok det bare fire dager før Bill Peters var uten jobb i NHL.

Akim Aliu, som er født i Nigeria og har kanadisk og ukrainsk statsborgerskap, kommenterte torsdag nyheten om Bill Peters nye jobb på østsiden av Uralfjellene.

– Jeg mener at alle fortjener en ny sjanse. Jeg kan ikke mislike en person fordi han finner seg jobb. Men jeg vil kjempe for at mulighetene for det er den samme for alle, på og utenfor isen, og uavhengig av etnisitet, skriver han på Twitter.

Akim Aliu spilte siste sesong for Litvinov i den tsjekkiske toppserien. Han har også spilt for klubber i Sverige, Slovakia og KHL.

