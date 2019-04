REDDET ALT: Frisk keeper Niklas Dahlberg. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Keeperhelten stoppet alt og knekte Storhamar

HAMAR (VG) (Storhamar-Frisk Asker 0–1) Frisk-keeper Niklas Dahlberg reddet 49 skudd da Frisk overrasket regjerende mester Storhamar på deres hjemmebane. Dermed leder outsideren fra Asker 2–1 i kamper foran neste finalekamp i best av syv-serien - på Frisks hjemmebane torsdag.

Frisk hadde sjansen til å «nulle» regjerende mester Storhamars hjemmebanefordel i finalekamp nummer tre foran et fullsatt CC Amfi på Hamar. Med seier nummer to på rad for Asker-laget, ville Storhamar og Frisk stå likt i antall mulige gjenstående kamper i best av syv-serien.

Frisk slo ut Lillehammer i kvartfinalen etter fire seirer på bortebane. Ballasten var i så måte god, og Kyle Bonis ga dem tro på at de kunne være i stand til å ta ledelsen 2–1 i kamper foran kamp fire i Asker torsdag. I 15. spilleminutt styrte han pucken forbi Storhamar-keeper Oskar Östlund, etter et «langskudd» fra backen Victor Björkung.

Vel å merke drøyt to minutter etter at hjemmelagets Mikael Zettergren ikke hadde lyktes med å plassere pucken i nær tomt Frisk-mål - to ganger med ett sekunds mellomrom.

Da Storhamars Martin Rønnild i høy fart hoppet og «taklet» Frisk-backen Christian Kåsastul i rundvantet bak Frisk-keeper Niklas Dahlberg, og pådro seg 12 utvisningsminutter, øynet nok outsideren muligheten for at Patrick Thoresens seiersvante Hamar-lag var en smule ute av balanse.

NM-finalen - best av syv kamper Storhamar vant serien og NM-sluttspillet forrige sesong. Denne sesongen ble Hamar-klubben nummer to bak Vålerenga i serien (48 kamper). Frisk Asker endte på 5. plass i serien. I sluttspillet slo de Lillehammer 4–3 i kamper (best av syv) i kvartfinalen og Vålerenga 4–2 i semifinalen. Storhamar slo Fredrikstad-klubben 4–0 i kamper i kvartfinalen og Stavanger Oilers 4–2 i kamper i semifinalen. NM-finalen om kongepokalen avvikles også i en serie best av syv kamper. Storhamar har såkalt hjemmebanefordel. Det vil si at kampene 1, 3, eventuelt 5 og 7 spilles i CC Amfi på Hamar. Lagene har møttes to ganger tidligere i NM-finalen. I 2002 vant Frisk, i 2008 Storhamar. Kamp én:

Storhamar-Frisk Asker 5–1 (1–0, 3–0, 1–1)

Kamp to:

Frisk Asker-Storhamar 4-2 (1–1, 2–0, 1–1)

Kamp tre:

Storhamar-Frisk Asker 0–1 (0–1, 0–0, 0–0) # Kamp fire går i Askerhallen torsdag Vis mer vg-expand-down

Sebastian Johansen var ytterst nær ved å øke til 2–0, og Patrick Thoresen og Robin Dahlstrøm ytterst nær ved å utligne i overtallsspill (Henrik Ødegaard feilaktig utvist etter perfekt inngripen) - og Mikael Zettergren burde ha gjort det (igjen). Men Niklas Dahlberg var varm i trøya, for å si det mildt.

Foran siste ordinære periode var stemningen - tja, spent i et «mætt fjøs» (6062 tilskuere). Storhamar virket litt preget av stundens alvor, slik Frisk var det i den første finalekampen her fredag for fire dager siden.

VOLDSOMT: Martin Rønnild måtte sone 12 minutter i utvisningsboksen etter dette angrepet på Frisk-backen Christian Kåsastul. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det ville ikke vært urimelig om Storhamar hadde utlignet i innledningen av tredje periode. Men da det gjenstod fire minutter av den, hadde de ennå ikke lyktes. Frisk opptrådte smart og vendte spillet kjapt etter å ha holdt Storhamar på armlengdes avstand fra keeper Niklas Dahlberg, som tok det som kom - for å si det sånn.

Drøyt tre minutter før slutt hadde Dahlberg reddet 17 skudd, de siste 17 minuttene. Frisk hadde ifølge offisiell skuddstatistikk fått av gårde tre. Gjestene slo i fra seg, vertene på alt som rørte seg - før trener Fredrik Söderström begjærte time out.

Keeper Oskar Östlund forlot isen med to minutter igjen av ordinær tid. Storhamar satset remmer og tøy i kraft av seks mot fem utespillere. Det holdt ikke, bortsett fra for Niklas Dahlberg og Frisk.

Publisert: 09.04.19 kl. 21:30