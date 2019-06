NORSK MESTER: Lagkaptein Anders Bastiansen og hans Frisk Asker kunne heve kongepokalen etter finaleseieren over Storhamar i NM-sluttspillet for et par måneder siden. Foto: Helge Mikalsen

Hockeykonflikten: – Må bli enige så fort som mulig

Toppklubbene i norsk ishockey vil ikke etterkomme forbundets krav om en større del av de økte TV- og markedsinntektene. Etter flere måneder med forhandlinger, kan et nytt møte tirsdag bli avgjørende for kampen om millionene.

Oppdatert nå nettopp







– Så fort som mulig, svarer generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund VGs spørsmål om når det bør komme en avgjørelse i det som omtales som en konflikt mellom forbundet og «Norsk topphockey» som representerer Get-ligaklubbene.

Han sier at partene har forhandlet i flere måneder og «endt opp med konflikt, eller det vi er uenige om».

Etter at TV 2 foran forrige sesong inngikk en ny rettighetsavtale gjeldende for seks år med norsk ishockey, kom Norges Ishockeyforbund på banen med krav om endring av fordelingsnøkkelen mellom forbundet og klubbene.

Fra mangeårige 70/30 – i favør klubbene – til 50/50.

Partene har to felles avtaler: TV-avtalen med TV 2 og ligaavtalen med Get, derav liganavnet Get-ligaen. Den siste løper ut neste år. Forbundet har én egen avtale med Norsk Tipping, som ifølge generalsekretær Ottar Eide de siste årene er blitt mindre verd. Opprinnelig skulle den kompensere bortfallet av klubbenes «billettavgift» til forbundet.

Ifølge styreleder Dagfinn Reinertsen i Norsk topphockey, utgjør differansen 70/30 til 50/50 «mange millioner kroner». Han hevder også at forbundets krav om å dele «kaken» på midten, inkluderer at den eventuelt nye avtalen skal ha tilbakevirkende kraft. Reinertsen mener det kravet er «umulig» å imøtekomme.

les også Analyse: Bragd hvis Norge slår Sveits i skjebnekampen

– Forbundet har fått økte inntekter totalt sett fordi «kaken» er blitt større, mener Dagfinn Reinertsen.

Ottar Eide og forbundet mener at fordelingen reelt sett var 50/50, før Norsk Tippings endret sin sponsor-policy og inntektene til forbundet falt.

– Det prinsippet ønsker vi å videreføre, sier Eide med tanke på «50/50».

les også St. Louis Blues vant Stanley Cup for første gang: – For et utrolig år

Han hevder at «Get-ligaklubbene vi beholde økningen» alene etter at TV-inntektene økte med den nye rettighetsavtalen foran siste sesong, mens forbundet – slik Norsk topphockey og klubbene ser det – bør klare seg med det de har hatt. Det vil si 30 prosent av totalen, som altså er blitt større enn før.

Ottar Eide mener at forbundet står for mange utgifter, blant andre til sportslig utvikling, landslagene, dommerne og digitale tjenester, som kommer klubbene til gode, og som forbundet bør bli kompensert for ved en økt andel av inntektene fra partenes felles markedsavtaler.

Styreleder Dagfinn Reinertsen i Norsk topphockey sier at de er blitt overrasket, «rett og slett», over forbundets fremgangsmåte knyttet til kravet om «reforhandlinger» og at de er uenig i utregningene til forbundet. Han hevder også at forbundet «har gått på klubbene direkte».

les også Patrick Thoresen (35) om VM-fremtiden: – Fortsatt moro

– Forbundet har ikke innkalt NTH til møter. Men de har innkalt klubbene. Det har klubbene sagt nei til, sier Dagfinn Reinertsen.

På spørsmål om hva som kan skje hvis Norsk topphockey (NTH) og forbundet ikke kommer til enighet, svarer generalsekretær Ottar Eide at de da må overta NTHs driftsoppgaver.

– Vi må gjør det selv, eller hente inn andre som kan gjøre det, sier generalsekretæren.

Publisert: 14.06.19 kl. 17:27 Oppdatert: 14.06.19 kl. 17:52