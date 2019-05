Hat trick-Bull: – Keeper-Holm var stor

BRATISLAVA (VG) (Østerrike – Norge 3-5) Christian Bull (22) scoret for første gang i VM - tre ganger. Men Storhamar-backen takker keeper Henrik Holm (28) for at Norge kunne juble for sin første VM-seier - før han minner om at hockeygutta også må slå Italia for å sikre plassen i A-VM.

– Jeg gjorde det kanskje i noen kamper på Lørenskogs U14-lag (som løperspiller). Det er lenge siden. Forresten. Det skjedde på NTG (Norsk toppidrettsgymnas) også, svarer Christian Bull på spørsmål om han husker sist han scoret hat trick - og hvordan det føles å være Norges toppscorer i VM.

Han sier at hans første VM-mål «var litt tilfeldig», det andre kom etter forarbeid av Mathis (Olimb) og det tredje via vantet før pucken skled inn i tomt mål. Pucken stusset hans vei.

– Men nå må vi nullstille og lade opp til i morgen. Vi må vinne den (mot Italia) også. Det er viktig, sier Christian Bull til VG etter å ha blitt tildelt bestemannsprisen.

– Dritt gøy. Ingen så den komme. Men han blomstret ellers også. Det gjaldt ikke bare de tre målene han scoret, sier Patrick Thoresen (35) om sin klubbkamerat fra Hamar.

Han burde scoret sitt første mål i dette VM på stillingen 2–1 tre minutter inn i siste periode.

Bull, Thoresen og de andre utespillerne og trener Petter Thoresen imidlertid skjønt enige om at keeper Henrik Holm opptrådte som reddende engel da det Østerrike - ofte og i perioder lenge - satte Norge under press.

– Han var stor, sier Bull.

– Vi slet med å klarere. Vi trengte en god keeper, og det hadde vi, sier landslagssjef Petter Thoresen - før han tilføyer at han synes «vi fortjente oppturen» og understreker at de er klar over at det ikke er over ennå.

Det handler om å unngå den ene nedrykk-plassen for Norges iskrigere i Bratislava.

På spørsmål om han, som har deltatt i fem OL som spiller, kan komme på en norsk spiller som har gjort hat trick i en kamp i A-VM, svarer han nei - kanskje Per-Åge Skrøder eller Patrick Thoresen. Det er uansett spesielt at Norge scorer fem, at backene sørger for fire av fem - og at en 22-åring scorer tre.

Kaptein Jonas Holøs (31) vedgår at Norge opptrådte «rufsete», men berømmer også landslagets nær historiske evne til å «krige på» og komme tilbake gang på gang i skjebnekamper som denne. Han sier også at keeper Holm, som i utgangspunktet var 2. keeper bak Henrik Haukeland, gjorde en «knallmatch».

– Det kult

– Det er veldig deilig. Og en lettelse. Vi trenger noen oppturer etter tøffe tap, konstaterer landslagssjef Petter Thoresen overfor Viasat 4.

– Hva var du mest fornøyd med?

– Vi har en offervilje til å unngå baklengs. Vi blir litt presset bakover, men da har vi en offervilje som redder oss. Vi er blitt sterkere der, svarer han.

Alt i egne hender

Østerrike ble til slutt slått med sifrene 5-3, der tre av målene var signert Christian Bull.

– Det var gøy. Det stusset min vei, så det var gøy, smiler Bull overfor Viasat 4.

– Det er ikke ofte en ishockeyspiller fra Norge scorer tre mål i en og samme VM-kamp. Det er moro å se, sier Petter Thoresen.

Nå har Norge et svært godt utgangpunkt før den siste skjebnekampen mot Italia. Den spilles lørdag 18. mai 16.15 og vises på Viasat 4.

– Vi må ha poeng i morgen for å sikre oss selv uten å være avhengig av andre. I morgen må vi stille opp og ta poeng, sier landslagssjefen.

I tillegg gjenstår én kamp i gruppespillet – mot Latvia tirsdag 21. mai.

Kampen vippet

Det startet på best mulig vis for Norge mot Østerrike fredag 17. mai.

Bare to minutter og ett sekund var spilt da Bull hamret inn sitt første VM-mål på direkten etter at Tobias Lindström hadde vunnet en dropp.

– Det var veldig bra. Bra trafikk foran mål der, så det var bare å skyte, sier Bull til Viasport.

TRØKK: Mathis Olimb tok telling i 1. periode, men kom seg tilbake på isen igjen. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Det var et frampek på at dette skulle bli 22 år gamle Bulls store dag.

Peter Schneider utlignet riktignok til 1-1 i spill fem mot tre tidlig i periode to før Johannes Johannessen gjorde 2-1 sent i samme periode, og så kom en ny østerriksk utligning, denne gang ved Konstantin Komarek.

Bare 56 sekunder senere sørget Alexander Reichenberg for norsk 3-2-ledelse, men så var det duket for Christian Bull-show.

På en lekker pasning fra Mathis Olimb sørget han for 4-2 13.22 inn i 3. periode, og da Østerrike tok ut keeper og reduserte til 3–4 med 50 sekunder igjen på klokken, lempet Bull inn sitt tredje for dagen: fra egen sone, via vantet og i det tomme buret.

VG-børsen:

Kampkarakter:

Keeper:

Henrik Holm

Startet med mye sterkere redningsprosent (87,18) enn motstanderkollega Starkbaum (80,82/overraskende valg). Holm åpnet meget solid, stoppet Østerrikes beste rekke da ikke utespillerne maktet det - et utall ganger. Reddet Norge da utespillerne i lange perioder ikke klarte å holde orden i rekkene. Hockeyguttas bestemann.

Backer:

Holøs-Bonsaksen-Lesund-Espeland-Johannesen-Bull-Kåsastul-Nørstebø

Advart mot Østerrikes «gå på sjanse»-spillevendinger. Løste det passe bra. Bulls scoring etter to minutter - hans første VM-mål - ga offensiv selvtillit. Lesund burde gjort 2–0 i 16. minutt. «Ga bort» mye is, som åpnet for motstanderavslutninger. Satt under sterkt press rundt Holm for ofte. Johannes Johannesen styrtet frem og pirket 2–1 mellom bena på Starkbaum. Holøs spilte nær like mye - og godt - som i glansdagene. Hat trick-Bull satte spikeren da det trengtes som best.

Løpere:

Olimb-Thoresen-Olden-Trettenes-Haga-Valkvæ Olsen-Lindström-Martinsen-Reichenberg-Roest-Forsberg-Røymark

Med tidlig mål ville de helst styre Østerrike i «feil» retninger, for ikke å slippe dem inn på Holm. Lyktes bare delvis. Lindström pluss for vunne dropper, spesielt den «rene» til 1–0. Thomas Valkvæ Olsen i flyt-sonen da hans backhandpasning bak ryggen fant veien til Johannes Johannesen. Thoresen burde gjort 3–1 i 3. periodes tredje minutt. Reichenbergs 3–2-mål en perle.

Trener/coaching

Petter Thoresen

Puh! Rodde i land VMs første seier og tre poeng helt på tampen av «grøsseren». Hadde lest seg opp på motstanderens noe hodeløse stil. Norge måtte med andre ord ha det på rett plass, og ikke ble for ivrige. Holde strukturen, som Thoresen messet før kampstart. Den konsentrasjonen glapp faretruende ofte. I andre periode hadde motstanderen hevd på taktstokken. Overtallspillet nervøst, undertallsspillet fikk en nesestyver tre mot fem etter Lesunds uvørne utvisning.

Må likevel slå Italia lørdag for å unngå nedrykk til B-VM for første gang på 18 år.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Publisert: 17.05.19 kl. 18:35 Oppdatert: 17.05.19 kl. 19:36