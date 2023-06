Shampos Sveits-eventyr: Blir kalt «Flyktningen» av hockeykompisene

Den sveitsiske ishockeykarrieren varte bare to uker for den unge Espen «Shampo» Knutsen. Men nå flytter han til skatteparadiset, med familien. – Skatten var kanskje det lille som pushet oss over, sier han.

– Ja da, du slipper ikke unna det her nede, innrømmer Espen Knutsen.