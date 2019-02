TIL SISTE SLUTT: Patrick Thoresen jubler her etter én av sine to scoringer mot Sparta. Storhamar har fortsatt en teoretisk mulighet til å vinne gull i Get-ligaen. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Storhamar gir ikke opp gullhåpet

(Sparta Sarpsborg - Storhamar 1–4) Patrick Thoresen gikk foran for Storhamar som fortsatt har et ørlite håp om seriegull i Get-ligaen.

Publisert: 28.02.19 21:04







Vålerenga kunne bli seriemestere fra sofaen dersom Storhamar ikke fikk med seg et resultat fra kampen mot Sparta torsdag kveld.

Etter å ha tapt hele 1–6 hjemme for Stavanger Oiler tirsdag har Oslo-klubben invitert med seg rivalene inn i gullkampen igjen som lenge syntes å være avgjort. Nå blir det spennende helt inn.

To scoringer fra Patrick Thoresen og én hver fra Eirik Salsten og Christian Bull sørget for at Storhamar (101) nå er ett poeng bak Vålerenga (102) med én kamper igjen å spille (Manglerud Star). VIF på sin side har igjen to kamper (Stjernen og Ringerike).

les også Stor VG-kåring: Dette er årets spillere i Get-ligaen

Lillehammer slo Stjernen

Oppe på Lillehammer var det ikke stort å spille om. Hjemmelaget blir nummer fire uansett i seriespillet, og Stjernen kan bli nummer sju.

Det var lenge jevnt i oppgjøret der Fredrikstad-laget stilte med mange juniorspillere.

To scoringer fra canadieren Joey Benik var imidlertid med å avgjøre det for Lillehammer i tredjeperiode, og de viste hvem som var sterkest til slutt.

les også Norge forlenger med Petter Thoresen

Frisk Asker i form

Motstander for Lillehammer i sluttspillet blir etter alt å dømme Frisk Asker. Og sistnevnte er for alvor på gang spillemessig om dagen.

Kyle Bonis og Hampus Gustafsson ga Frisk føringen 2–0 før Manglerud Star kom tilbake. Men Fredrik Lystad Jacobsens første mål for sesongen gjorde at det endte 4–2.