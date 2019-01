PROFIL: Patrick Thoresen herjer for Storhamar. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Patrick Thoresen med nytt hattrick i storseier

ISHOCKEY 2019-01-13T19:12:19Z

(Storhamar-Ringerike 9–1) Patrick Thoresen gjorde hattrick for annen søndag på rad da Storhamar knuste tabelljumbo Ringerike 9-1 og tettet luken til Vålerenga i eliteserien ishockey.

NTB

Publisert: 13.01.19 20:12

Vålerenga inntok tabelltoppen med lørdagens borteseier mot Frisk Asker, men Storhamar kom à jour med sin målfest foran 3242 fornøyde tilskuere.

Patrick Thoresen scoret tre ganger da Storhamar slo Manglerud Star forrige helg, og noterte også en assist. Søndag overgikk den tidligere NHL-, KHL- og SHL-proffen det med tre mål og to assist.

Eliteserien ishockey søndag, 39. runde: Lillehammer – Sparta 4-2 (2-0, 0-0, 2-2) 1429 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (2.37) Austin Cangelosi (straffe), 2-0 (13.29) Jacob Noer (Brendan Ellis, Cangelosi). 2. periode: Ingen. 3. periode: 3-0 (44.01) Emil Nyhus (Simen Rønold, Jonas Medby), 3-1 (47.28) Håkon Stormli (Didrik Svendsen), 3-2 (48.41) Scott Allen (Niklas Roest, Tommy Kristiansen), 4-2 (55.43) Cangelosi (Adrian Saxrud Danielsen, Justin Hickman). Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Jørn M. Ekeberg, Nesøya. Utvisninger: Lillehammer 5 x 2 min., Sparta 8 x 2 min. Manglerud Star – Stjernen 3-2 e.f. (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) 426 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (5.09) Sam Coatta (Per Person, Fredrik Jørgensen), 1-1 (10.14) Jonathan Lars Hermansson (Eirik Børresen, Albind Lindgren). 2. periode: 1-2 (26.53) Hermansson (Michael Eskesen, Daniel Trnavsky). 3. periode: 2-2 (59.27) Coatta (Emil Frøshaug, Christer Simonsen). Forlengning: 3-2 (64.30) Magnus Henriksen (Mats Henriksen, Simonsen). Dommere: Thomas Tysland, Jutul og Owe Lüthcke, Ringerike. Utvisninger: Manglerud Star 6 x 2 min. og 1 x 10 min., Stjernen 6 x 2 min. Storhamar – Ringerike 9-1 (2-0, 3-1, 4-0) 3242 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (1.28) Mikael Zettergren (Victor Svensson, Aaron Irving), 2-0 (8.47) Robin Dahlstrøm (Patrick Thoresen, Svensson). 2. periode: 3-0 (20.23) Simen Edvardsen (Lars Erik Hesbråten, Martin Rønnild), 3-1 (25.30) Michael Söderberg (Matej Galbavy, Dennis Ryttar), 4-1 (27.45) P. Thoresen, 5-1 (37.17) Rønnild (Kurt Davis, Edvardsen). 3. periode: 6-1 (44.25) Dahlstrøm (P. Thoresen, Svensson), 7-1 (53.40) Steffen Thoresen (Edvardsen, Hesbråten), 8-1 (54.05) P. Thoresen (Svensson, Dahlstrøm), 9-1 (56.57) P. Thoresen. Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Mads Frandsen, Frisk Asker. Utvisninger: Storhamar 2 x 2 min., Ringerike 1 x 2 min.

Han sto for pasningen da Robin Dahlstrøm gjorde 2-0 i første periode, mens han selv satte inn 4-1-målet i midtperioden. I siste periode spilte han fram Dahlstrøm igjen til 6-1. Etter at bror Steffen satte inn 7-1 scoret han selv både det åttende og niende målet.

Vålerenga og Storhamar har begge 75 poeng, to flere enn Stavanger som hadde spillefri i helgens runde. Storhamar har spilt en kamp mer enn de to andre gullkandidatene.

Lillehammer på fjerdeplass tok tre nye poeng søndag, da Sparta ble slått 4-2. Austin Cangelosi scoret både det første (på straffe) og siste målet. Lillehammer ledet 3-0 nesten halvveis i siste periode, men to reduseringer skapte ny spenning før Cangelosi punkterte den.

Manglerud Star vendte til 3-2-seier over Stjernen etter forlengning og er nå bare to poeng bak fredrikstadlaget. Lagene ligger på de to siste sluttspillplassene.

Sam Coatta utlignet 33 sekunder før slutt med sitt annet mål i kampen, og Magnus Henriksen avgjorde den etter 4.30 i forlengningen.