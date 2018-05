Thoresen før VM-starten: - Hver enkelt spiller må gå i seg selv

Publisert: 05.05.18 08:14

ISHOCKEY 2018-05-05T06:14:31Z

Landslagssjef Petter Thoresen har et mål om tre til seks poeng etter de to første VM-kampene, men da må antall utvisningsminutter ned.

I de to siste oppkjøringskampene mot Hviterussland (2–1-seier og 2–3-tap etter overtid) pådro Thoresens menn seg hele 18 tominuttere (dobbelt så mange som Hviterussland), og landslagssjefen er klar på at det antallet må ned.

– Hver enkelt spiller må gå i seg selv, være klokere og mer fornuftig i spillet sitt. Vi er gode i undertall, men det blir for mange av dem, konstaterer han overfor VG.

Bortsett fra det virker han svært fornøyd med Norges VM-oppkjøring.

– Vi spiller tight og aggressivt, og motstanderen scorer ikke mye mål på oss. Vi har to gode målvakter i (Lars) Haugen og (Henrik) Haukeland, og dersom de får nok hjelp, kan de «spikre igjen» buret. Og så scorer vi i powerplay (overtall) i begge kampene. Det er bra å se at vi får uttelling der, sier han.

Totalt har Norge vunnet fire av sine åtte oppkjøringskamper. Lørdag starter alvoret på ordentlig. Latvia er motstander, før Tyskland venter dagen etterpå.

– Det er veldig viktig å starte bra, og Latvia og Tyskland er to lag vi kan ta poeng mot. Og der må vi ta poeng. Vi satser på tre til seks poeng etter de kampene, og det er vi forberedt på å klare, sier Thoresen.

– Samtidig må vi takle å starte i motgang dersom vi sitter igjen med null, sier han, som har et hårete mål om kvartfinale dette VM-et.

– Hvordan skal dere klare det?

– Jeg forventer at vi opptrer som et lag og gjør jobben for hverandre. Vi er litt avhengig av at de to første femmerne våre produserer, og så må vi fortsette å score i powerplay, svarer Thoresen.

– Vi sitter igjen med en godfølelse etter de åtte oppkjøringskampene, for vi når delmålene våre hele tiden. Blant annet gjør vi oss selv vanskelige å score på, slipper inn lite mål, og det styrker selvtilliten vår. Vi har troa på oss selv, og det er det viktigste, sier Thoresen.

