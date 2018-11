Oilers avgjorde femmålsthriller på tampen etter tabbe: – Det føles godt

ISHOCKEY 2018-11-22T19:47:38Z

(Storhamar − Stavanger Oilers 2-3) Toppkampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers levde til siste slutt. Avgjørelsen falt med bare ett minutt og syv sekunder igjen på kampuret.

Publisert: 22.11.18 20:47 Oppdatert: 22.11.18 21:28

Da surret Christian Bull, for øvrig tilbake fra skade, som bakerste Storhamar-forsvarer, og det ble nådeløst straffet av bortelaget fra Stavanger.

Oilers’ David Morley plukket opp pucken, rundlurte keeper og sørget for at bortelaget kunne juble for tre poeng etter femmålsthrilleren mot serieleder Storhamar.

– Borte mot Storhamar er tøft, så det føles godt. Alle spilte bra, og det var en god lagseier. Det er slike kamper man må vinne for å være med i toppen, sier Oilers-trener Todd Bjorkstrand til VG, og kaller det for en «solid prestasjon over hele linja».

Før den matchvinnende scoringen hadde Philip Lane utlignet til 2–2 for siddisene etter at Storhamar på sin side hadde ligget under 0-1 og snudd til 2-1.

Ett poeng skiller topp fire

Oilers-seieren betyr at laget kryper helt opp i ryggen på serieleder Storhamar. Etter 21 spilte kamper skiller det bare ett poeng mellom de to topplagene.

Men siddisene er i klart best form i øyeblikket. Storhamar, som for få dager siden røk ut av Champions Hockey League, har to strake ligatap, mens Oilers har tre strake seirer.

– Det er mange som ser på tabellen, men vi prøver ikke å fokusere så mye på den. Vi tar én dag og én kamp av gangen. Nå er det lørdag (mot Vålerenga) som gjelder, sier Bjorkstrand.

Men Storhamar og Oilers er ikke de eneste lagene i toppen. På lik poengsum som Stavanger-laget finner, altså ett bak Storhamar, vi Lillehammer og Vålerenga, som har spilt henholdsvis 22 og 20 kamper hver.

De to møttes også torsdag, og det ble også en thriller.

Snudde 0–3 til 7–5

Vålerenga ledet hele 3-0 etter den første perioden, og med seier ville oslolaget også ha tatt over serieledelsen. Det klarte de ikke.

I den andre perioden scoret bortelaget Lillehammer hele fem ganger mot Vålerengas to, og dermed sto det 5–5 før tredje periode.

Siste nytt: Vålerenga-profil må operere

Der var det Lillehammer som var best med sine to scoringer.

Austin Cangelosi ble dagens Lillehammer-mann med sine tre nettkjenninger, to av dem i overtal.

Den siste Get-ligakampen torsdag endte med 4–0-seier til Frisk Asker hjemme mot Ringerike. Frisk ligger som nummer fem på tabellen med 34 poeng på 21 kamper. Ringerike er helt nederst med sine 10 poeng.