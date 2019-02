Mats Rosseli Olsen i slåsskamp da han vant Champions Hockey League for tredje gang

ISHOCKEY 2019-02-05T20:28:04Z

(Frölunda-Red Bull München 3–1) Mats Rosseli Olsen (27) er vinner av ishockeyens Champions League for tredje gang etter at hans Frölunda slo Red Bull München i finalen foran et fullsatt Scandinavium.

Publisert: 05.02.19 21:28 Oppdatert: 05.02.19 21:41

Nordmannen var med på å bli CHL-mester også i 2016 og 2017. Han har spilt i Göteborgsklubben helt siden 2012. 12 044 tilskuere i Scandinavium var i ekstase over at vertene dominerte.

– Det er en helt fantastisk stemning, fastslo Ole-Kristian Tollefsen som ekspertkommentator på Viasat.

Mats Rosseli Olsen endte i slåsskamp midtveis i tredje periode og satt i «fryseboksen» da tyskerne reduserte til 3–1. Han var på banen i drøyt 11 minutter og hadde sin del av æren for den svenske triumfen.

– Det er bra av Rosseli Olsen. Han kriger’n ut, fastslo Tollefsen helt på tampen av finalen.

Frölundas andre nordmann, Mattias Nørstebø, er skadet og spilte ikke.

Samuel Fagemo dundret Frölunda i ledelsen i overtallsspill i 1. periode, og så ordnet poengkongen Ryan Lasch 2–0 tidlig i midtperioden.

En grisetakling av tyskernes Yannic Seidenberg mot Rhett Rakhshani («stygt», fastslo Tollefsen) ga Frölunda to ganger to minutter overtall, og det ble 3–0 ved Ponthus Westerholm.

– Frölunda eier kampen, konstaterte Ole-Kristian Tollefsen som ekspert på Viasat utover i 3. periode, men tyskerne kom likevel tilbake og reduserte til 3–1. Nærmere kom de aldri.

– En verdig vinner, fastslo Tollefsen om Frölunda.

– Jeg er virkelig stolt. Vi kommer fra en tung periode i ligaen og så vinner vi her i finalen, sa trener Roger Rönnberg.