MÅ VENTE: Sparta-spilleren Marcus Bryhnisveen avla en positiv dopingprøve for snart to måneder siden. I påvente av dom, mottar han fortsatt lønn fra Get-ligaklubben. Foto: Jon Anders Johansen

Ishockeyspillerens advokat: – Testet positivt på testosteron

ISHOCKEY 2018-10-15T11:27:57Z

Ishockeyspilleren Marcus Bryhnisveen (23) har testet positivt på syntetisk testosteron. Men Get-ligaspilleren fastholder at han ikke skjønner hvordan han kan ha fått i seg det forbudte stoffet.

– Det er testosteron som kroppen selv ikke produserer. Men han kan ikke si om han tror det kommer fra kosttilskudd eller medisiner han eventuelt har brukt, sier Sparta-spillerens advokat og talsperson Morten Justad Johnsen til VG.

Testosteron er det viktigste mannlige kjønnshormonet. Det er kroppseget. Det vil si at kroppen selv produserer det.

Men det kan også tilføres kroppen i syntetisk form. Det er et slikt testosteronmiddel, klassifisert som anabole androgene steroider, som ble funnet i dopingprøven Marcus Bryhnisveen avla i forbindelse med en treningskamp for Sparta 21. august.

Morten Justad Johnsen ble engasjert av Marcus Bryhnisveen foran – og deltok i – det siste møtet spilleren hadde med Antidoping Norge for 12 dager siden. Da fikk han beskjed om at også B-prøven inneholdt spor av det forbudte middelet.

Morten Justad Johnsen forteller at Marcus Bryhnisveen i forbindelse med møtet «stilte opp med» kosttilskudd og medisiner «han har tatt den siste tiden».

Etter det han forstår vil medisinsk ansvarlig i Antidoping Norge gjennomgå disse for å få svar på om stoffet kan stamme fra Bryhnisveens kosttilskudd og medisiner. Morten Justad Johnsen sier at han på vegne av Marcus Bryhnisveen nå er opptatt av å få vite hvilken erfaring Antidoping Norge har når det gjelder dette stoffets forbindelse med disse.

– Nå kan vi ikke gjøre noe annet enn å vente på Antidoping Norge. Vi ønsker å bidra dersom Antidoping Norge har flere spørsmål og vi håper på en rask avklaring. Men min erfaring er at denne fasen kan ta litt tid, sier advokat Morten Justad Johnsen

– Antidoping Norge jobber nå med å innhente informasjon og opplyse saken så godt som mulig. Når vi kommer i mål med dette vil vi komme med en innstilling til påtalenemnden, som bestemmer om saken skal påtalebegjæres eller henlegges, sier avdelingsleder for kontroll og påtale i Antidoping Norge, Britha Røkenes, til VG.

Morten Justad Johnsen er blant annet kjent for å ha vært advokat for Ruth Kasirye. Vektløfteren ble etter lang behandlingstid dømt til to år utestengelse for å avlagt positiv prøve på meldonium.

Morten Justad Johnsen opplyser også at de ikke har fått svar på mengden av det forbudte stoffet i den positive prøven Marcus Bryhnisveen avga tre uker før seriestarten i Get-ligaen. Advokaten påpeker imidlertid at dette er «vanskelig»: Liten eller stor, det avhenger av når stoffet ble inntatt og prøven ble avlagt.

– Han er i en meget vanskelig situasjon. En positiv prøve er alvorlig, understreker Marcus Bryhnisveens advokat.

Morten Justad Johnsen forteller at hans klient ikke ønsker å uttale seg om saken nå.