Norge må ut i skjebnekamp for å unngå nedrykk: – «Blåbærnasjon»

0-3, 1-4, 2–2

Jyske Banken Boxen, tilskuere: 4553

1. periode: 0-1 (8.24) Patrick Kane (Cam Atkinson, Charlie McAvoy - overtall fem mot fire), 0-2 (12.18) Patrick Kane (Alex Debrincat, Cam Atkinson - overtall fem mot fire), 0-3 (15.25) Charlie McAvoy (Alex Debrincat/Colin White)

Skudd: 8-18

2. periode: 0-4 (21.03) Dylan Larkin (Chris Kreider, Johnny Gaudreau - overtall fem mot fire), 1-4 (27) Kristian Forsberg (Tobias Lindström), 1-5 (30.38) Alec Martinez (Dylan Larkin), 1-6 (36.40) Anders Lee (Dylan Larkin, Johnny Gaudreau), 1-7 (39.08) Cam Atkinson (Nick Jensen, Patrick Kane)

Skudd: 8-14

3. periode: 1-8

(42.50) Colin White, 2-8 (46.05) Ken André Olimb (Jonas Holøs, Alexander Bonsaksen - overtallsspill fem mot tre), 3-8 (47.09) Mathis Olimb (Christian Bull, Tobias Lindström), 3–9 (57.27) Neal Pionk (Nick Bonino, Chris Kreider).

Skudd: 10–16. Totalt: 26–48

Dommere: Roman Gofman, Russland og Tobias Wehrli, Sveits

Utvisninger: Norge 5 x 2 min., USA 6 x 2 min. + 10 min.

SLIK SPILTE NORGE:

(terning 3) Keeper: Lars Haugen (31) startet med to hviledager i kroppen. Ikke kjapp nok "over" ved to første baklengs i undertall. Hele 18 skudd i første periode. Overlot plassen til Henrik Haukeland (23) etter 1-5, som var av den billige sorten. Sistnevnte må starte skjebnekampen mot Sør-Korea mandag.

(terning 2) Backer: Det glapp for Johannes Johannesen (21) ved 1-6, men han og Christian Bull (21) holder koken. I kontrast til veteranparet Jonas Holøs (30) og Alexander Bonsaksen (31) som - antakelig skadeplaget - igjen glapp påfallende ofte i markeringsspillet. Generelt for unøyaktig i pasningsspillet.

(Terning 2) Løpere: Brødrene Olimb med Eirik Salsten som ny rekkekamerat, den gamle - Tobias Lindström - inn med Steffen Thoresen og Kristian Forsberg. Michael Haga, Anders Bastiansen, Thomas Valkvæ Olsen startet lovende. Mathis Olimb rundtlurt foran 0-3, bommet deretter for åpent mål - og ble umiddelbart utvist: 0-4. Et bittelite hull på scoringsbyllen da kampen for lengst var over.

(Terning 3) Trener: Petter Thoresen satset på nykomponerte rekker. Vellykket; motstanderen slurvet og Norge kom til store målsjanser. Men USA scoret nærmest selvsagt da Martin Røymark og Tobias Lindström ble utvist: Svakt norsk undertallsspill X 2, identisk like scoringer ved verdensstjernen Patrick Kane. Endelig mål etter 207 minutter med tørke. Antall målsjanser tatt i betraktning - og etter hvert mål - bør Norge være i stand til å score flere enn Sør-Korea mandag, på tross av 23 baklengsmål de siste fire kampene.

Øystein Jarlsbo/Vegard Aulstad