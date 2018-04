Lillehammer knust: - Vi vinner neste finalekamp

Publisert: 03.04.18 21:24 Oppdatert: 03.04.18 22:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-04-03T19:24:08Z

HAMAR/OSLO (VG) (Storhamar – Lillehammer 7–0, 1–0 i kamper) Etter den første NM-finalen innrømmer Lillehammer-trener Mikael Kvarnström at laget hans spilte sin svakeste kamp denne sesongen. Men han er sikker på at de vinner den neste på hjemmebane torsdag.

– Dette var vår svakeste kamp denne sesongen, hvis jeg skal være ærlig, sier svenske Mikael Kvarnström til VG etter at han så vidt har rukket å fordøye syv baklengsmål i den første finalekampen om kongepokalen.

– Men jeg er ikke urolig. Vi kommer til å vinne på torsdag. Det er jeg helt sikker på, tilføyer han.

For første gang siden 1994 møttes de to Mjøs-lagene i en NM-finale. De 6371 tilskuerne i et fullsatt CC Amfi måtte riktignok vente til 2. periode før den første pucken var i mål, men etter det, løsnet det for Storhamar.

Mikael Zettergren var mannen som fikk den forløsende scoringen fem minutter og 47 sekunder ut i 2. periode, og drøye syv minutter senere doblet Robin Dahlstrøm ledelsen.

– Jeg synes ikke det var lett, selv om resultatet tilsier det. Det er en ny kamp torsdag. Det er en klisjé. Men slik er det, sier Robin Dahlstrøm.

– Vi gjorde en bra match, fra start til mål. Alle gjør det de skal, ingen behøver gjøre noe ekstra. Det var en fin dag på jobben. Vi kjørte på, vi ga dem ingen ting «unødvendig», sier Storhamars svenske keeper Oskar Östlund til VG.

Kodie Curran – som har blitt kåret til årets venstreback i Get-ligaen – ledelsen til 3–0 for Storhamar. Rett før 2. periode var slutt satte Jacob Berglund inn Storhamars fjerde mål.

– Jeg får frysninger. Det gjør noe med «gruppen». Det er som å ha en sjette utespiller på isen. Eller en ekstra keeper om du vil. I fotball kaller man det den 12. spilleren, sier Östlund om trykket som hjemmepublikum skaper i CC Amfi.

Etter kampen tok han noen ekstra «takk skal dere ha»-runder på isen for å applaudere Storhamar-fansen.

På tampen av kampen steg temperaturen og Lillehammers Brad Ellis og Storhamars Mikael Dokken røk i tottene på hverandre. Dermed ble det en flora av utvisninger de siste to minuttene.

Minuttet før slutt satte Curran inn sitt andre mål til 7–0 i overtallsspill.

Da disse to sist møttes i NM-finalene, for 24 år siden, var det Lillehammer som vant 3–1 i kamper. Den gang var det best av fem, og ikke best av syv som det er i dag.

Neste kamp spilles på Lillehammer torsdag.

PS: I 2011 møttes lagene i kvartfinale. Med propagandahockey og 9-1-seier i den første kampen var de fleste godt på vei til semifinale allerede. Det skulle slå hardt tilbake da Lillehammer tok en litt heldig overtidsseier i kamp to, og vant de tre neste kampene ganske overbevisende: 4–1 til Lillehammer i kampseirer.

– Ja, jeg kjenner til det. Det skal ikke skje igjen. Vi kommer til å jobbe «kopiøst» hardt torsdag, understreker Storhamar-trener Fredrik Söderström konfrontert med den historien.

Han vedgår at han ikke hadde sett for seg utviklingen og resultatet i finalekamp nummer én. Han sier imidlertid at Storhamar «møtte fart med fart», og at det var årsaken til det som skjedde.

– Sifrene gir oss selvtillit. Det blir min utfordring å sørge for at det ikke tar av. Men jeg stoler fullt og helt på spillerne, og er ikke urolig for at det skal felle oss, sier Fredrik Söderström.

VGs vurdering av den første NM-finalen:

Storhamar:

Keeper: terningkast 5

Oskar Östlund ble ikke stilt på særlig store prøver innledningsvis, og i andre periode kun da medspillerne slurvet et par ganger. Ekstremt lett match på grunn av motstander uten brodd og godt organisert forsvarsspill.

Backer: terningkast 5

Kaptein Kodie Curran spilte med sedvanlig høy selvtillit og skapte stor uro i Lillehammers forsvarrsone som følge av sine (mange) offensive rush. Makker Christian Bull positiv overraskelse. Jevnt over solid i bakre rekker, med Jimmy Andersson som forbilledlig eksempel.

Løpere: terningkast 6

Pluss til Josh Nicholls for nærkamspillet og pasningsspillet. Martin Rønnild overbeviste også i rekke med Steffen Thoresen og Victor Svensson. Rekken med Christian Larrivée, Robin Dahlstrøm (2-0) og Joakim Jensen ble mer og mer varme i trøyene. Etter hvert var alle spillerne til trener Fredrik Söderström med på "lekstugan".

Lillehammer:

Keeper: terningkast 2

Christoffer Bengtsberg (Fredrik Johansson siste 20 min) gjestenes beste spiller da Storhamar la inn et kraftig trykk fra start; rolig og med god oversikt. Sjanseløs ved første baklengsmål. Og det andre: Robin Dahlstrøms styring etter pasning fra Joakim Jensen. Og det tredje ... lot Fredrik Johansson overta foran siste periode på stillingen 0-4.

Backer: terningkast 2

Brendan Ellis - med gullhjelm som lagets beste målpoengjeger - syntes kun i overtallsspillet og da han gikk i (ubegripelig) klinsj med Kodie Curran seks minutter før slutt. Kollegaene hans lot også Storhamar-spillerne få slippe til utilgivelgivelig lett rett foran eget mål. Patrick Ulriksen slo bokstavelig talt inn 0-5 med hånda etter "pasning" fra Storhamars Victor Svensson - fra bak Lillehammers mål.

Løpere: terningkast 1

Stusslig, det er kortversjonen. Lillehammers alle, vanligvis, målskumle forwards ble tvunget ut mot kantene og i dårlige skuddposisjoner. Vigier, Cameron, Noer, Morley, Benik, Dineen; alle må opp fem hakk for at OL-byen skal ha en sjanse til å vinne kongepokalen for andre gang siden 1994. Stian Nystuen burde utlignet, men feilet typisk nok i avgjørende øyeblikk - og noen sekunder senere gjorde Storhamar 2-0.

Slik var kampen (NM-finale én, best av syv): terningkast fire

Seriemester Storhamar dominerte kampen i form av suveren offensiv kraft fra start. Mjøsrival Lillehammer virket å ha lagt igjen selvtilliten i garderoben. 1-0 var typisk: Kodie Curran snurret og trikset, pucken til Josh Nicholls, videre til Berglund - til Mikael Zettergren foran åpent mål. «Kampen» var over halvveis: Hjemmelaget scoret fire i løpet av 14 minutter i midtperioden. Punktum (6-0) satt av Jacob Berglund: Pucken pang i venstre kryss - i undertall.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Denne artikkelen handler om Ishockey