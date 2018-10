SKADET: Petter Røste Fossen sier han må legge opp etter å ha blitt skadet i en 1. divisjonskamp. Her fra en landskamp i 2016. Foto: Jan Korsgaard / Scanpix Danmark / Scanpix Denmark

Hockeyprofilen Petter Røste Fossen må legge opp etter skade

ISHOCKEY 2018-10-11T05:56:10Z

«Hockey-Hulken» Petter Røste Fossen (27) pådro seg en brystskade i går. Ifølge han selv er den så alvorlig at hockeykarrieren er over.

Publisert: 11.10.18 07:56

– Jeg skal opereres innen ti dager. Dette er slutten for hockeykarrieren min, sier Røste Fossen til Tønsbergs Blad, som omtalte saken først.

Det var i gårsdagens tap med Tønsberg-laget Vikings mot Gjøvik i 1. divisjon det gikk galt.

VGs hockeymagasin: Bestill 116 sider om norsk hockey her

I duell med en Gjøvik-spiller gikk Røste Fossen ned i isen. Deretter landet Gjøvik-spillerne oppå han før dommerne prøvde å skille dem.

Da holdt Røste Fossen, Vikings’ viktigste spiller, igjen og en brystmuskel røyk tvers av, beskriver 27-åringen.

Røste Fossen er kjent som «Hockey-Hulken» ettersom han har vunnet Iron Man for de norske eliteseriespillerne i hockey fire ganger.

Han har også blitt seriemester tre ganger og har fem NM-gull fra tiden i Stavanger Oilers. Røste Fossen har spilt elleve landskamper for Norge.

I 2016 vant han TV3-serien «Råskap» foran Eirik Veraas Larsen.

– Det er synd for oss, men ikke minst for Petter. Han har jobbet knallhardt for å komme tilbake også ender det med halvannen kamp. Det er leit og det svekker oss betraktelig, sier trener Andreas Toft.