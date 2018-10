Manglerud vant «bunnkrigen» i Get-ligaen: - Håper sesongen snur nå

MANGLERUD (VG) (Manglerud Star - Ringerike 4–2) Hjemmelaget var tøffest på isen og best foran målene i bunnoppgjøret i Get-ligaen søndag. Der Mathias Trygg (32) ble helten.

Det smalt i vantene fra åpningen av kampen mellom de to lavest plasserte lagene i Get-ligaen, Manglerud Star og Ringerike. En poengmessig betydningsfull kamp bød på tøff, og jevn hockey.

To scoringer fra veteran Mathias Trygg ble avgjørende. Manglerud Star vant 4–2 og tok en etterlengtet trepoenger.

32-åringen smilte bredt da VG møtte ham utenfor garderoben etter kampen.

– Det ruller på bra nå. Det er gøy det, sier Trygg som også torsdag gjorde to mål i et surt 3–2-tap borte mot Stjernen.

– Det har vært få poeng men jevne kamper så langt, hva skal til for å komme på «vinner-siden» av dem?

– Det handler mye om marginer, vært stigning nå de siste tre kampene. Så håper sesongen snur litt nå, fortsetter 32-åringen med fortid i Vålerenga og svensk hockey.

Manglerud tilbake på sporet

Fart, intensitet, lagmoral og stor vilje var blant de mest brukte beskrivelsene på fjorårets Manglerud Star-lag som imponerte mange i seriespillet. Så også i sluttspillet der de lenge hang med Sparta i serien, som til slutt endte med 2–4-tap.

I år har det vært tyngre i bydelen nordøst for Oslo sentrum. Før hjemmekampen mot nykommerne Ringerike søndag, hadde MS-guttene kun med seg fem poeng fra deres ti første kamper i 2018–19-sesongen.

– Det har blitt tøffere for folk i år enn i fjor. Ennå flere har fått barn, mens folk fortsatt går på skole og jobber ved siden av her. Det er mer slitent for folk i hverdagene. Så vi merker at vi har mer energi i helgekampene, sier Manglerud-trener Dave Livingston til VG.

– Det er samtidig ingen unnskyldning, jeg tror ikke det er det som gjør at det ikke har startet så bra, mener Trygg.

I den første perioden lignet imidlertid vertene på «seg selv». Det var som å se forrige sesongs utgave av Manglerud Star. De ti første minuttene av kampen hadde Ringerike knapt pucken i laget i en eneste offensiv sekvens. Mathias Trygg og Michael Stenersen, sistnevnte med en meget frekk «helomvendende» manøver i forkant av scoringen, hadde sendt hjemmelaget opp i 2–0.

– Vi skapte sjanser og presset høyt der i perioder. Det var litt mer sånn Manglerud jeg kjenner igjen fra i fjor, sier Mathias Trygg.

Veien var lang tilbake for Ringerike, som så langt i sesongen hadde imponert de fleste. Hønefoss-laget så preget ut i innledningen, men fikk sjansen til å komme tilbake i kampen da MS pådro seg flere utvisninger. Scoringen uteble.

Kampbildet snudde

Ringerike var langt bedre i midtperioden. Et mislykket 5-mot-3-spill og et stolpeskudd fra Tobias Skaarberg frarøvet gjestene en redusering. Men de hvitkledde spilte med mer selvtillit og foretok seg mer i Mangleruds sone. Hjemmelaget var farlig frempå et par ganger, men klarte ikke å dominere som i åpningen.

I tredje periode tok oppgjøret for alvor fyr. Først scoret Dustin Parks i overtall for Ringerike. En etterlengtet og meget fortjent redusering for gjestene. Så gikk det kun 37 sekunder før Evan Allen gjorde 3–1 for vertene. Men bortelaget ga seg ikke. Rett dra dropp, og kun seks(!) sekunder etter det målet la Michael Söderberg pucken i hjørnet til 3–2.

Kampen var helt åpen.

Marginene var ørsmå. Dustin Parks bommet alene med keeper på en megasjanse for Ringerike. Mathias Trygg var mer besluttsom da han fikk sjansen med 5 minutter og 22 sekunder igjen på klokka. Han satte pucken i buret og jubelen brøt ut blant det hittil nervøse hjemmepublikummet.

– Det var litt ekstra følelse i dag. For det betød mye for begge lagene. Så det var veldig gøy, sier Trygg.

I Ringerike-leiren var det skuffelse å spore etter det som opplevdes som et surt tap.

– Sesongstarten har vært som forventet. Mye entusiasme, vilje og glød i starten. Nå har alle lagene begynt å tilpasse seg oss. Det er hyggelig det. Det er en ny utfordring nå for oss nå som serien setter seg. Det må vi takle. Skuffende at vi går av isen uten poeng i dag, sier Ringerike-trener Martin Boork.

Dramatikk i «Mjøsderbyet»

Seriefavoritten Storhamar tok søndag imot Mjøs-rival Lillehammer. Det ble et tett derby med nerve helt inn. Formspiller Robin Dahlstrøm ga vertene ledelsen, før en av gjestenes heteste menn om dagen - Parker Bowles - utlignet i midtperioden.

Fjorårets dobbeltmester var effektive i overtall, Mikael Dokken satte lagets andre scoring i power play. Lillehammer ga seg ikke. Nick Dineen snurret rundt foran «slottet» og la pucken i krysset foran de tilreisende fra OL-byen.

Bortelaget gikk så i ledelsen. Hamar-gutt, men Lillehammer-spiller Adrian Saxrud Danielsen smalt inn sitt første mål for rødtrøyene.

Lagets første ledelse i kampen ble dog kort. Drøyt fire minutter gikk det, før Eirik Salsten utlignet for Storhamar.

Kampen gikk til «sudden death» der det ble litt dramatikk. Lillehammer-back Sondre Bjerke ble felt og gjestene skulle fått et overtallsspill. I stedet kontret Storhamar, og svenske Jens Jakobs avgjorde kampen for hjemmelaget da han kom alene med keeper. Dermed to seire av to mulige for vertene mot naboene i nord denne sesongen.

Tabell: Get-ligaen 2018–19 1. Storhamar 12 kamper spilt - 25 poeng 2. Vålerenga 11 kamper - 23 poeng 3. Sparta Sarpsborg 12 kamper - 23 poeng 4. Stavanger Oilers 11 kamper - 20 poeng 5. Frisk Asker 11 kamper - 18 poeng 6. Lillehammer 12 kamper - 18 poeng 7. Stjernen 12 kamper - 13 poeng 8. Manglerud Star 11 kamper- 8 poeng 9. Ringerike 12 kamper - 8 poeng