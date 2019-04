HELT TEXAS: Mats Zuccarello jubler etter å ha scoret Dallas Stars’ fjerde mål i kamp fire mot Nashville Predators i første runde i sluttspillet, etter å ha fintet ut Ryan Ellis (t.v) og satt pucken mellom bena på keeper Pekka Rinne. Foto: Jerome Miron / X02835

Zucca-analyse: Pest og plage for motstanderne

Mats Zuccarello (31) er kjent for sin nær enestående spilleforståelse og oppofrende stil. Foran den første kampen mot St. Louis Blues i den andre sluttspillrunden natt til fredag, peker ekspertene på en annen suksesskvalitet hos Dallas Stars’ nye publikumsyndling: Han er en pest og plage for motstanderne.

Nå nettopp







Du har kanskje sett videoklippet der Mats Zuccarello rapper kølla til Nashville Predators’ Austin Watson og liksom helt uanfektet tar den med seg bort til spillerboksen til Dallas Stars – og dumper den der?

Austin Watson må pent be dommeren om å hente den ut fra motstanderens «territorium». En slags ydmykende kanossagang, og helt bevisst fra Mats Zuccarellos side. Det er slike tjuvtriks som irriterer motstanderen og bringer ham litt ut av balanse.

Det er «The Athletic» som har trukket frem Mats Zuccarellos «verktøykasse» med knep som ga favoritten stadige skudd for baugen, og var med på å senke predatorene fra Nashville.

Starter med to bortekamper 16 av 31 lag gikk til sluttspillet om Stanley Cup i NHL. I den første runden ble alle de fire divisjons-vinnerne og regjerende mester Washington Capitals slått ut, for første gang i de fire store amerikanske lagidrettenes historie (amerikansk fotball, baseball, basketball og ishockey). Slik spilles kvartfinaleserien (best av syv) mellom St. Louis Blues og Dallas Stars: Natt til fredag 26. april: St. Louis Blues-Dallas Stars, lørdag kveld (norsk tid): St. Louis-Dallas, natt til tirsdag 30. april: Dallas Stars-St. Louis Blues, natt til torsdag 2. mai: Dallas Stars-St. Louis Blues – eventuelt kamp fem i St. Louis (natt til 4. mai), kamp seks i Dallas (natt til mandag 6. mai) og kamp syv i St. Louis (natt til onsdag 8. mai) Vis mer vg-expand-down

Tittel: «Hvordan (Dallas) Stars skremte Predators og andre observasjoner fra første runde»

Artikkelforfatter Sean Shapiro skriver at «den andre saken» han la merke til i kampene mot Nashville, er i hvor stor grad Mats Zuccarello «egentlig er en pest». Allerede i kamp én brakte Zuccarello bokstavelig talt nevnte Watson – da i den avgjørende kamp seks natt til tirsdag – ut av balanse. På vei til egen spillerboks, utenfor dommerne synsvidde, kakker «Zucca» kølla mot foten til Nashville-spilleren, som går over ende rett utenfor sin spillerboks.

– Gjennom hele serien (alle seks kampene) var Zuccarello nær ved å gå over streken (for det tillatte) med sin køllebruk, en kombinasjon av veteran-frekkhet og risikospill som, i løpet av en lang serie, irriterer motstanderne, påpeker The Athletics Shapiro.

Ved et annet tilfelle skyver Mats Zuccarello pucken inn bak keeper Pekka Rinne Nashvilles mål, etter at dommerne har blåst av spillet. Det er ikke ulovlig. Men den uskrevne regelen er klar: Slikt gjør man ikke.

På den annen side: Det kan, på toppen av alt det andre, irritere vettet av motstanderen.

Det understrekes også at Mats Zuccarello, som på grunn av armbruddet i Dallas-debuten bare spilte to kamper i grunnserien for sin nye klubb, har scoret mål i «rett» øyeblikk. Han scoret ett mål og la to målgivende pasninger i grunnserien. I løpet av seks kamper i sluttspillet har han scoret tre mål.

Dallas Stars’ førsterekke med Alexander Radulov (4 mål/2 målgivende), Tyler Seguin (2/4) og kaptein Jamie Benn (1/5) gjorde 18 målpoeng til sammen i den første rundens seks kamper.

Men «betydningen» til Roope Hintz og Mats Zuccarello «kan ikke ignoreres» (den første «saken» artikkelforfatter Shapiro har merket seg). Lynraske Hintz (22) fra Finland har i spann med Norges eneste NHL -spiller scoret to mål og lagt en målgivende pasning. Duoen har sammen med rekkekamerat Jason Dickinson (to mål) vært en viktig offensiv trussel.

Spørsmålet er om det vil være tilstrekkelig til å slå St. Louis Blues i andre runde, det vil si kvartfinalen. Dallas Stars (93 poeng i grunnserien/to poeng for seier) tok seg til sluttspillet ved et såkalt «wild card», St. Louis (97 poeng) som følge av å ha blitt nummer tre i sin divisjon.

Dallas Stars vant tre av fire grunnseriekamper mot St. Louis Blues, med total målforskjell 13–7. Siste gang lagene møttes i sluttspillet var for tre år siden. Da vant St. Louis etter syv kamper i andre runde.

# Dallas-keeper Ben Bishop er kanskje et lite hakk bedre enn St. Louis’ NHL-fersking Jordan Binnington (25).

# Dallas-backene ditto, med et kraftig utropstegn bak finske Miro Heiskanen (19!).

# Dallas’ førsterekke er noe hvassere enn St. Louis med Vladimir Tarasenko, Ryan O’Reilly og David Perron.

Ekspertene mener likevel over lag at St. Louis Blues – som slo Winnipeg Jets 4–2 i kampoer i første runde – er knepen favoritt og vil møte vinneren av Colorado Avalanche-San Jose Sharks i semifinalen (divisjonsfinalen). Det er verdt å merke seg at «favorittene» – divisjonsvinnerne – ble slått ut i første runde (se infoboks): Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Nashville Predators og Calgary Flames.

Publisert: 25.04.19 kl. 17:21