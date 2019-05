HER SCORER HAN: Mats Zuccarello setter inn 1–1 bak Blues-målvakt Jordan Binnington i den første perioden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Zuccarello slått ut av NHL-sluttspillet etter vanvittig overtidsdrama

ST. LOUIS, MISSOURI (VG) (St. Louis Blues - Dallas Stars 2–1 e.o.t.) For et hockeydrama! Mats Zuccarello og Dallas Stars er slått ut av NHL-sluttspillet.

Det skjedde i den andre overtidsperioden på bortebane mot St. Louis. Og det var en svært fortjent seier til hjemmelaget som til tider kjørte over Zuccarellos lag.

Pat Maroon kriget pucket i mål etter 85 minutter og 50 sekunder. Robert Thomas avsluttet etter en dropp, Stars-keeper Ben Bishop reddet, men klarte ikke hindre Maroon på returen.

Zuccarello var usynlig i store deler av førsteperioden, helt til han brått endte opp med pucken alene med Blues-keeper Jordan Binnington.

Her har Zuccarello sjansen rett før slutt i ordinær tid, men blir tilsynelatende felt ureglementert.

Han satte inn sitt fjerde mål i NHL -sluttspillet (elleve målpoeng totalt) og stilnet de over 18.000 blåkledde hjemmetilhengerne - som ble servert orgelmusikk.

Det var bokstavelig talt begravelsesstemning her i Enterprise Center.

Gjestene var best i den første perioden, men i den andre ble de kjørt over:

Vertene hadde 18–1 i skudd på mål i den andre perioden uten at de klarte å få uttelling mot Stars-keeper Ben Bishop.

Blues var også best i den tredje perioden og presset Stars bakover. Bishop hadde en stor kveld i buret.

Skuddstatistikken sier det meste: 41–17 til hjemmelaget etter ordinær tid.

Mot slutten hadde Stars et par sjanser etter kontringer, uten at de klarte å snike til seg seieren.

Det så ut som hjemmelagets Jaden Schwartz skulle hatt to minutters utvisning da han dro Zuccarello ut av balanse med pucken liggende fri foran buret.

Dommerne valgte å ignorere episoden.

Dermed ble det overtid og første målet vinner.

Det er et åpent spørsmål hvor Zuccarello spiller hockey fra neste sesong.

Den velinformerte journalisten i The Athletic, Sean Shapiro, sier til VG at han tror Zuccarello blir i Dallas Stars . Shapiro sier til VG at han tror klubbens manager Jim Nill håper på en fireårsavtale med Zuccarello.

ZUCCA PÅ PLASS: Mats Zuccarello setter inn 1–1 i den første perioden. Blues-keeper Jordan Binnington innser at pucken er på vei inn i buret. Foto: Jeff Curry / X02835

31-åringens kontrakt, som har betalt ham 4,5 millioner dollar pr. sesong, går ut til sommeren. Fra 1. juli kan han eventuelt forhandle med nye klubber.

PÅ PUCKJAKT: Mats Zuccarello kjemper for pucken under den syvende og avgjørende kampen i St. Louis tirsdag kveld amerikansk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Både fansen, spillerne og klubben elsker Zuccarello. Du kunne se det med en gang han kom. Jeg tror ikke jeg noen gang har sett en spiller bli omfavnet så raskt av fansen som Zuccarello, sier Shapiro.

I en fyldig artikkel om Zuccarello i The Athletic beskriver Shapiro ham som en «folkehelt». Han mener at Zuccarello har vist seg å være enda bedre enn ryktene.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø

Shapiro forklarer også VG at Zuccarello også bidrar med rutine og humor inn i laget.

Før kampen snakket Dallas-trener Jim Montgomery om Zuccarello som så kreativ at medspillerne ikke alltid henger med i svingene.

– Noen ganger er det sånn at ingen andre på isen vet at pasningen kommer. Det er så smart han er, sa Montgomery.

Zuccarello-fakta # Mats Zuccarello spilte 569 grunnserie- og sluttspillkamper for New York Rangers siden debuten i NHL i 2010 før han ble tradet til Dallas Stars og debuterte for klubben 24. februar 2019. # Han hadde 124 mål og 259 assists i sin karriere i Rangers. Vis mer vg-expand-down

Kveldens seierherre møter enten San Jose Sharks eller Colorado Avalanche i den såkalte Western Conference-finalen - som også spilles best av syv.

Sharks og Avalanche møtes i den avgjørende matchen onsdag.

Dallas Stars har ikke vært i semifinalen i NHL-sluttspillet på elleve år.

Publisert: 08.05.19 kl. 06:00