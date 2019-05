Russland splitter superstjerner mot Norge: – De funker ikke sammen

Superstjernene Jevgenij Malkin og Nikita Kutsjerov kommer ikke til å spille i samme rekke mot Norge fredag. De fungerer ikke sammen, mener landslagstreneren.

Det er voldsom interesse rundt VM-laget hjemme i Russland. Mange mener at de har et gullag på gang i Slovakia.

Landslagstrener Ilja Vorobjov måtte torsdag forklare hvorfor han har valgt å sette Nikita Kutsjerov og Jevgenij Malkin i to forskjellige rekker – etter at de har spilt sammen i treningskampene forrige uke:

– Vi har satt Malkin og Kutsjerov i hver sin rekke, fordi det ikke har fungert mellom dem så langt. Vi leter etter alternativer. Det ville være interessant, selvfølgelig, om det kunne si «klikk» mellom dem, men så langt har det ikke gjort det, forklarte Vorobjov til journalistene.

Tampa Bay-stjernen Kutsjerov var best i hele NHL med 128 poeng på 82 grunnseriekamper. Malkin, som spiller for Pittsburgh, hadde 72 poeng på 68 kamper.

Torsdag var de russiske spillerne mest opptatt av «Seiersdagen», 74 år etter at nazistene var nedkjempet 9. mai 1945.

– Takk til alle veteranene som ga oss livet. 9. mai er den aller viktigste festdagen i Russland, fastslo Washington-stjernen Aleksandr Ovetsjkin i møte med russiske journalister torsdag.

– Vi hyller dem kjempet for landet vårt. Vi vet hvor mange mennesker som døde, som kjempet for oss. Jeg bøyer meg ærbødig for dem, sa en emosjonell Ovetsjkin, samtidig som det var en stor parade på Den røde plass hjemme i Russland.

– Det er godt at vi har en slik tradisjon. Det er en stor høytidsdag. Kanskje den aller viktigste for landet, sa kapteinen Ilja Kovaltsjuk.

Ikke så mange russiske spillere har uttalt seg om det norske laget. En av de få er backen Nikita Zajtsev:

– Norge-kampen trening? Nei, nei, det er ingen trening. Nå er det i gang for alvor.

– Det norske laget har disiplin, de spiller moderne ishockey. Vi får se. Men vi har veldig mange gode spillere i troppen, sa Zajtsev.

* HKP (0-3). Ishockey-VM i Slovakia starter fredag, og Norge kunne knapt fått en tøffere start enn akkurat Russland. Russerne er bookmakernes klare gullfavoritt, og slik skal de norske iskrigerne få brynt seg.

* I de to neste kampene skal Norge møte Tsjekkia og Sverige – sistnevnte har vunnet de to siste VM-turneringene. Brutal åpning med andre ord.

* I oppkjøringen til mesterskapet har Norge deltatt i en nordisk cup med to kamper mot Sverige, Finland og Danmark. Der ble det fem tap og én seier (mot Danmark i siste kamp). I tirsdagens generalprøve mot Slovakia tapte Norge 2–3.

Publisert: 10.05.19 kl. 10:14

