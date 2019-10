Stavanger Oilers’ rekordrekke fortsetter – tok sin niende strake seier

(Stavanger Oilers - Manglerud/Star 4–0) Oilers’ seiersrekke lot seg heller ikke bryte lørdag, og med enda en seier pyntet vertene på klubbrekorden. Nå topper de tabellen – for første gang med poengluke – foran Frisk Asker.

Oppdatert nå nettopp







Manglerud/Star stod imot en hel periode mot et innledningsvis tamt Oilers, som torsdag satte klubbrekord i antall strake seire (8) da de slo Lillehammer 7–3 på egen is. I midtperioden feide imidlertid vestlendingene all tvil av banen og tuslet ikke inn i garderoben igjen før det stod 3–0 på resultattavlen.

Dan Kissel styrte inn 1–0, før Brady Brassart la på til 2–0 like etterpå. Nolan Zajac satte punktum for den meget gode 2. perioden da han la på til 3–0 tre minutter før pause. Minuttet før kampslutt fastsatte Greg Mauldin resultatet til 4–0.

Frisk Asker tapte

Frisk Asker hadde heller ikke gitt fra seg poeng før denne runden, men evnet ikke å kopiere Oilers’ sesonginnledning da de tapte 2–3 borte mot Vålerenga.

Også Asker-klubben stod med åtte strake seire på åtte forsøk før kveldens kamp. VIF gikk tidlig opp i ledelsen i første periode, og det stod 3–0 helt frem til Oslo-klubben svarte like før slutt i midtperioden. Gjestene reduserte til 2–3 ni minutter før sluttsignalet gikk, men klarte ikke å slå tilbake.

Dermed topper Oilers tabellen med 27 poeng, foran Frisk Asker (24) og Vålerenga (18). Alle med ni kamper spilt.

VG oppdaterer saken.

Resultater:

Stavanger Oilers – Manglerud/Star 4–0 (0–0, 3–0)

Mål: 1–0 Dan Kissel (38), 2–0 Brady Brassart (30), 3–0 Nolan Zajac (37), 4–0 Greg Mauldin (60)

Vålerenga – Frisk Asker 3–2 (1–0, 3–1)

Mål: 1–0 Tobias Lindström (8), 2–0 Lindström (30), 3–0 Martin Røymark (38), 3–1 Victor Björkung (39), 3–2 Reid Petryk (51)

Sparta Sarpsborg – Stjernen 6–1 (0–1, 2–1)

Mål: 0–1 Andreas Heier (3), 1–1 Martin Grönberg (21), 2–1 Jonas Meisingset (24), 3–1 Christoffer Karlsen (42), 4–1 Hans Kristian Jakobsson (44), 5–1 Henrik Knold (50), 6–1 Grönberg (59)

Lillehammer – Storhamar 3–6 (0–2, 3–3)

Publisert: 12.10.19 kl. 18:12 Oppdatert: 12.10.19 kl. 18:29







Mer om