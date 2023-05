Manglerud Star mister lisensen – blir degradert

Styret i Norges Ishockeyforbund har bestemt å ikke gi Manglerud Star ny lisens for neste sesong på grunn av økonomisk rot.

Klubbens årsregnskap for 2022 viser et underskudd på 2,5 millioner, skriver forbundet i pressemeldingen.

Videre rapportering viser et videre underskudd på 440.000 kroner, noe som forverrer situasjonen.

Derfor har forbundet vurdert at det er altfor stor usikkerhet når det gjelder mulighet for deltagelse i Eliteserien, og konkluderer med at klubben ikke tildeles lisens for sesongen 2023/24.

Det betyr at den tradisjonsrike klubben ikke får lov til å spille i Eliteserien neste sesong.

NIHF viser til klubblisensreglementet §9 «Kriterier for lisens» der klubben bryter flere punkter.

Gjennom sesongen som måtte både spillere og trenere fristilles i et forsøk på å berge økonomien.

Det hjalp ikke.

Neste rangerte lag i henholdsvis 1. og 2. divisjon (etter kvalifiseringene våren 2023), får tilbud om plass i divisjonene over forutsatt at Forbundsstyrets vedtak blir stående.

Dette gjelder Comet Halden og Ski ishockey.

