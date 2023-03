Stavanger Oilers tok seg til NM-finale da de slo Sparta fredag.

Oilers til NM-finale etter fire strake seirer over Sparta

Stavanger Oilers vant 5-4 i fjerde kamp av NM-semifinalen borte mot Sparta Sarpsborg fredag. Dermed er de klare for en ny NM-finale.

Årets grunnserievinner og fjorårets norgesmester Oilers har tatt seg oppskriftsmessig til NM-finalen. I kvartfinalen mot Lillehammer ble det også 4-0 i kamper.

Likevel fikk Oilers det tøft med å slå et seigt Sparta-lag fredag. De kjempet hardt for å holde seg inne i kampen om en finalebillett.

Stavanger-laget ledet både 2-0 og 4-2, men måtte se Sparta hente inn tomålsledelsen ved begge anledninger.

Med to minutter igjen av kampen så det ut til at oppgjøret skulle avgjøres i sudden death, men en sen scoring fra Dan Kissel ordnet seier og nok en NM-finaleplass for Oilers. (NTB)