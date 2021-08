SAMME STED, MEN ANNEN ARENA: Mats Zuccarello spilte sin siste kamp i gamle Jordal Amfi for fem år siden. Nå er han tilbake samme sted, vel å merke i nye Jordal Amfi.

Zucca om nytt OL-nei: − Ville være synd

JORDAL AMFI (VG) Mats Zuccarello (33) opplevde et av sitt livs stolteste øyeblikk da ishockeylandslaget kvalifiserte seg for OL for fem år siden - for så å bli nektet å spille i selve OL. Nå risikerer Norges stjernespiller at nedturen gjentar seg.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Ja, det kan bli det siste jeg gjør (på landslaget), svarer Norges eneste NHL-spiller på spørsmål om at han eventuelt vil få klarsignal til å delta i Beijing-OL om seks måneder.

Det vil si en reprise av det han ble offer for i forbindelse med forrige OL.

Mats Zuccarello var - selvsagt - viktig årsak til at ishockeylandslaget vant kvalifiseringen i gamle Jordal Amfi etter 2–1-seier over Frankrike i siste gruppespillkamp for fem år siden.

Tre kamper i løpet av fire dager Norges ishockeylandslag har kvalifisert seg for tre OL på rad: Vancouver 2010, Sotsji 2014 og Pyeongchang 2018. Mats Zuccarello fikk sitt internasjonale gjennombrudd i Vancouver i februar for drøyt 11 år siden og undertegnet noen måneder senere sin første NHL-kontrakt med New York Rangers. Han spilte ikke for Norge i Sør-Korea for tre og et halvt år siden etter som NHL ikke kom til enighet med Det internasjonale ishockeyforbundet om deltagelse. Norge spiller mot Sør-Korea 26. august, Slovenia 27. august og Danmark 29. august i OL-kvalifiseringen i Jordal Amfi i Oslo. Gruppespillvinneren er kvalifisert for OL i Beijing i februar 2022. Det er ennå ikke klart om NHL-spillere vil spille for sine respektive nasjoner i Kina om halvt år. Norge spiller to treningskamper mot Latvia i Riga fredag 20. august og lørdag 21. august. Vis mer

PÅ NORSK IS: Mats Zuccarello på landslagssamling denne uken.

– Det er fortsatt et av de øyeblikkene jeg husker best. For min del var det siste gang jeg spilte foran et fullsatt Jordal. Det var vemodig, etter å ha vokst opp der og sånne ting, sier Mats Zuccarello i dag - fem år etter sin OL-black out».

Halvannet år etter «det stolteste øyeblikket i karrieren min» var han imidlertid ikke med å spille Norge frem til kvartfinalen i Pyeongchang-OL. Privat eide NHL og Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF kom ikke til enighet om betingelsene for NHL-stjernenes deltagelse.

Det dreide seg stort sett om penger.

– Jeg begynner å bli eldre. Det ville være synd ikke å få være med i OL, hvis vi kvalifiserer oss. Først må vi det. Vi skal gjennom noen tøffe kamper her. Mot Slovenia med (Anže) Kopitar, en av verdens beste hockeyspillere - og Danmark med syv-åtte NHL-spillere, sier Mats Zuccarello etter en morgenøkt i nye Jordal Amfi - halvannen uke før OL-kvalifiseringens start samme sted.

Han fyller 34 år tre dager etter Norges siste kamp i OL-kvalifiseringen, mot Danmark. Danskene må klare seg uten sin stjernekeeper fra NHL, Frederik Andersen (31) og NHL-veteran Lars Eller (32) - men kommer likevel til Oslo med fem NHL-spillere.

LENGE SIDEN: Mats Zuccarello for Norge i VM i Moskva i mai 2016 og i OL-kvalifiseringen i september 2016. Nå er han tilbake etter fem år fravær - 13 år etter VM-debuten i Halifax i 2008.

– Hvorfor er OL populært blant NHL-spillerne, men ikke for klubbeierne i NHL?

– I forrige OL var det vel slik at noen av stjernespillerne ble skadet. Hvis eierne betaler dem gode penger og ikke får nytte av dem i en sesong, og kan tape sluttspillet på grunn av det, er det vel noe med det, svarer Mats Zuccarello.

Selv pådro han seg brudd i hånden da han spilte sitt siste OL for Norge i Sotsji i 2014. Det skjedde i kampen mot Østerrike. Da spilte han for New York Rangers, som ble hans første NHL-klubb etter suksessen i OL-debuten i Vancouver i 2010.

NHLs stjernespillere deltok med full styrke for sine respektive nasjoner første gang i Nagano i 1998, deretter i 2002, 2006, 2010 og 2014 - før bruddet i 2018. NHL-sesongen 2021/22 starter i midten av oktober. Ligaen har foreløpig lagt inn en OL-pause i kamp- og serieprogrammet fra 7. til 22. februar. OL-finalen i ishockey går 20. februar.

Det er ventet «ja» eller «nei» fra NHL-klubbenes eiere og spillernes fagforening NHLPA i løpet av noen uker.