TØFT MILJØ: Ishockeylandslagets veteran og mangeårige utenlandsproff Mathis Olimb (34) har lest om overgreppåstandene i ligaen der han selv har spilt. Bildet er fra VM i Danmark for drøyt to år siden. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Norges landslagsveteran om overgrep-påstandene: – En skrekkhistorie

Påstander om grove fysiske og seksuelle overgrep mot unge spillere ryster kanadisk ishockey. Norges landslagsveteran Mathis Olimb (34) spilte i den aktuelle tiden for en av klubbene det skal ha skjedd.

Nå nettopp

– En skrekkhistorie, og jeg har hørt om skrekkhistorier fra den ligaen. Jeg var aldri vitne til det som beskrives. Men som nykommer var det var et tøft miljø å komme inn i, der de eldre spillerne var «lært opp» til å herse med de yngre, sier Mathis Olimb (34) til VG.

Den nåværende Tyskland-proffen var 18 år gammel da han sesongen 2004/05 spilte for London Knights og Sarnia Sting i den kanadiske juniorligaen Ontario Hockey League (OHL). Han sier at han har «lest litt» om de de påståtte overgrepene fra den tiden, utført under dekke av å være lag-ritualer. Han vedgår at «det var en hard tone» og at han gikk stille i gangene som følge av det strenge hierarkiet blant de unge juniorspillerne.

– Det som er sykt, er at «de eldre» bare er ett år eldre enn «de yngre». De er jevngamle. Men det er alltid slik at et fåtall er drittsekker. De yngre ble ydmyket i såkalte «challenges» (utfordringer), sier Mathis Olimb.

En rekke kjente norske spillere har spilt for klubber i de kanadiske juniorligaene, som nå under ligaparaplyen CHL (Canadian Hockey League) - Western Hockey League (WHL), Ontario Hockey League (OHL), Quebec Major Junior Hockey League QMJHL), er saksøkt for å ha neglisjert seksuelle og fysiske overgrep intern i klubbene: Ole-Kristian Tollefsen (Brandon Wheat Kings, WHL 2002–2004), Patrick Thoresen (Moncton Wildcats, QMJHL 2001/02, Baie-Comeau Drakkar, QMJHL 2002/03), Anders Myrvold (Laval Titan, QMJHL, 1994/95). Vis mer

– I Norge er det slik at de yngre må plukke opp puckene etter treningen. Der gikk de litt lenger. Men det var ikke i nærheten av slik det beskrevet i denne saken. Da ville jeg ha reist hjem, forklarer han.

Den tidligere NHL-spilleren Daniel Carcillo (35) står sammen med en annen tidligere spiller, Garrett Taylor (29), bak et søksmål mot juniorligaene og ligaparaplyen Canadian Hockey League (CHL).

les også Vil ha ishockey-VM i Norge

Carcillo, som spilte sammen med Mats Zuccarello i New York Rangers i 2014 og har vunnet NHL-sluttspillets Stanley Cup med Chicago Blackhawks, hevder at ligaenes ledelse har tillatt grov mobbing, trakassering og seksuelle overgrep blant spillerne som er i tenårene.

ZUCCA-LAGKAMERAT: Dan Carcillo (t.h) og Mats Zuccarello deltok i en begravelse for moren til lagkameraten Martin St. Louis som New York Rangers-spillere i mai 2014. Foto: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters

I søksmålet gis det rystende eksempler på hva som skal ha foregått i garderobene og spillerbussene til juniorlagene, gjerne med trenerne som «applauderende» og aktivt deltagende.

Daniel Carcillo har fått støtte av flere spillere som hevder å ha opplevd det som blir beskrevet. Han viser blant annet til sin tid som juniorspiller i Sarnia Sting sesongen 2002/03, da trenerne og klubbenes øverste ledere angivelig ikke beskyttet ham og 12 andre første års spillere - 15 til 17 år gamle - mot stadige overgrep fra lagets «veteraner».

les også Dette er Calgarys «Emilio-plan»: – Dette blir en skikkelig test

Det anerkjente ishockeymagasinet The Hockey News advarer leserne før det referer fra søksmålet: De unge spillerne fikk festet tunge gjenstander til kjønnsorganene, de ble tvunget til å dyppe dem i farlige væsker, de eldre tvang nykommerne til å sitte sammen nakne - for så å spytte og urinere på dem.

Det skal også ha foregått grove seksuelle overgrep, samt tvungen inntak av alkohol i store mengder.

Mathis Olimb påpeker at det Dan Carcillo hevder skal ha skjedd i Sarnia Sting, skjedde to år før han selv kom til klubben fra Vålerenga og Manglerud Star i Norge. En keeper og daværende lagkamerat av Carcillo i Sarnia Sting, Ryan Munce (35) - som spilte for klubben i tre sesonger og samtidig som Olimb - bekrefter det søksmålet beskriver og trekker overfor The Hockey News ytterligere eksempler på intern mobbing og grove fysiske «avstraffelser».

– Du er bare et barn når du kommer til juniorligaen der borte, og er ganske alene. Heldigvis fikk jeg gode venner. «Hockeyverden», spesielt der, må nok rydde opp. Det er også et spørsmål om hva lederne gjorde. Da vi reiste med buss til kampene, var de alltid med. De må ha sittet med høreklokkene tett til ørene for ikke å ha fått med seg hva som foregikk, sier Mathis Olimb.

Publisert: 22.06.20 kl. 08:25

Les også

Fra andre aviser