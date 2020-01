MATCHVINNER: Mats Zuccarello scoret seiersmålet da Minnesota Wild slo Tampa Bay Lightning 5–4 og vant sin femte kamp på rad 5. desember. Her feirer nordmannen sammen med lagkamerat Jason Zucker. Da var Wild et av NHLs beste lag. Foto: Chris O'Meara / AP

Zuccarellos Wild mot ny sluttspill-bom

Mats Zuccarello (32) og hans Minnesota-lag skal spille 11 kamper i løpet av 23 dager etter serieoppholdet. De vil avgjøre klubbens sluttspillskjebne denne sesongen – og nordmannens fremtid i Wild.

Nå nettopp

ANALYSE: Mats Zuccarello var meget god i NHL-sluttspillet forrige sesong, vel å merke for Dallas Stars – som røk ut i andre runde med knappest mulig margin (3–4 i kamper best av syv) for senere sluttspillvinner St. Louis Blues.

Minnesota Wild var etter 82 grunnseriekamper ikke blant de 16 av 31 lagene i NHL som gikk til sluttspillet om Stanley Cup. Wild vant 32 kamper etter ordinær spilletid og var et stykke unna å kapre et wild card til sluttspillet.

Etter 50 spilte kamper denne sesongen, er Minnesota Wild i samme posisjon som etter siste kamp i grunnserien forrige sesong. Det ser med andre ord ikke veldig lyst ut med tanke på «Zucca» og Wild i NHL-sluttspillet, som starter i midten av april – tre-fire uker før Norge spiller sin første VM-kamp mot Latvia i Zürich (som også er et poeng når det gjelder Mats Zuccarello).

Ni hjemmekamper i februar Minnesota Wild har spilt 50 av totalt 82 kamper i NHLs grunnserie. Her er klubbens 14 kamper neste måned: 1. februar: Boston Bruins (hjemme), 4. februar: Chicago Blackhawks (h), 6. februar: Vancouver Canucks (h), 7. februar: Dallas Stars (b), 9. februar: Colorado Avalanche (h), 11. februar: Vegas Golden Knights (h), 13. februar: New York Rangers (h), 15. februar: San Jose Sharks (h), 19. februar: Vancouver Canucks (b), 21. februar: Edmonton Oilers (b), 23. februar: St. Louis Blues (h), 25. februar Columbus Blue Jackets (h), 27. februar: Detroit Red Wings (b), 28. februar: Columbus Blue Jackets (b).

NHLs grunnserie avvikles ikke som i en vanlig liga og serie. Verdens beste ishockeyliga består av to avdelinger (kalt conference) – Øst (Eastern) og Vest (Western) – som hver er delt i to divisjoner (division) – «Metropolitan» (8 lag) og «Atlantic» (8 lag) i Øst, «Central» (7 lag) og «Pacific» (8 lag) i Vest.

De tre beste lagene i hver divisjon er kvalifisert for sluttspillet. De to beste lagene – når det gjelder totalt antall poeng – fra hver av avdelingene (uavhengig av divisjon) tildeles wild card og med det plass i sluttspillet. Det vil si to ganger åtte lag, totalt 16.

Minnesota Wild slo NHLs desiderte bunnlag Detroit Red Wings 4–2 på hjemmebane i sin siste kamp foran NHLs All Star Game-opphold den siste helgen i januar. Wild har 23 seirer i ordinær spilletid etter 50 kamper. De ligger på 11. plass av 15 lag i Vest, og er på 6. plass av syv lag i «Central» – seks poeng bak Dallas Stars (48 kamper) på «sikker» 3. plass, ett foran Nashville Predators som har spilt tre færre kamper enn «Zucca»s Wild.

Seier etter ordinær tid gir to poeng.

Etter kamppausen på 12 dager starter Minnesota Wild seriespillet igjen mot Øst-topplaget Boston Bruins på hjemmebane 1. februar. Deretter følger 10 kamper, hvor av ni er mot lag fra Wilds Vest-avdeling og fire fra Wilds Central-divisjon. Åtte av 11 er på Wilds hjemmebane, der «Zucca» & co. ikke har vært så vilt gode som de hadde ønsket etter sesonginnledningen med veldig mange bortekamper.

Zucca-statistikk for Wild Mats Zuccarello har spilt 46 av Minnesota Wilds 50 kamper denne sesongen. I den siste mot Detroit Red Wings utlignet han til 2–2 da Wild vant 4–2. Han ble kreditert målgivende pasning til toppscorer Eric Staals 4–2 i andre periode. Zuccarello har scoret 13 mål og lagt 15 målgivende pasninger. Det gir et målpoengsnitt per kamp på 0,6, som er rett ved normalsnittet for nordmannen i NHL. I Wilds interne målpoengstatistikk ligger han på delt 4. plass med Jason Zucker (14 mål/14 målgivende etter 40 kamper) og sveitseren Kevin Fiala (9 mål/19 målgivende etter 45 kamper). Statistikken toppes av Eric Staal: 17 mål/28 målgivende etter 50 kamper. To av Zuccarellos mål har vært matchvinnende.

Det er mange poeng og byks i «wild card-tabellen» å hente for Wild mot Chicago Blackhawks, Vancouver Canucks, Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights før Wilds hjemmekamp mot Mats Zuccarellos mangeårige tidligere arbeidsgiver New York Rangers – fra Øst-avdelingen – på hjemmebane 13. februar.

Men veldig mye kan også gå tapt.

Taper Wild for mange kamper og poeng i løpet av februar måneds to første uker, kan det godt skje at Mats Zuccarello – som er kontraktbeskyttet mot det – må si farvel til noen lagkamerater før NHLs overgangsvindu foran sluttspillet stenger 24. februar, dagen etter hjemmekampen mot regjerende mester St. Louis Blues.

Minnesota Wilds sesongferske general manager Bill Guerin har enn så lenge sittet stille i båten. Men med utsikt til nok en sesong uten sluttspill, vil han se etter muligheter til å legge grunnlaget for et lag som på sikt kan gjøre det til en vane å klare det. Det vil si kvitte seg med nåværende høytlønte spillere som er attraktive for lag som fortsatt satser på sluttspill, mot unge og lovende spillere for fremtiden.

I praksis vil Wild da «legge seg» resten av sesongen. Gevinsten ved å havne langt ned på tabellen er at de får velge fra øverste hylle blant de beste, unge spillerne i NHL-klubbenes rettighetsvalg – den såkalte draften.

På kort sikt vil det innebære at Mats Zuccarello har gått ut i ferie og vil være tilgjengelig for landslagssjef Petter Thoresen foran VM – og kanskje OL-kvalifiseringen i august. Mats Zuccarello må mot tampen av NHL-karrieren antagelig belage seg på å måtte se langt etter Stanley Cup.

Publisert: 31.01.20 kl. 22:33

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser