Ahlholm nektes å trene med Storhamar

Jacob Lundell Noer var tilbake på trening igjen for Storhamar i dag etter å ha blitt overfalt av Rasmus Ahlholm. Svensken får ikke trene med klubben.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Inntil Storhamar tar en avgjørelse blir ikke Ahlholm å se på trening.

– Det har vært avtalen at han uteblir fra trening til vi har «pustet ut» og gjort en jobb rundt saken, sier sportssjef Mads Hansen i Storhamar.

– Er Ahlholm suspendert?

– Jeg er usikker på ordlyden, men vi har uttrykt at vi ønsker å jobbe med saken uten at han deltar rundt gruppen. Det har vi blitt enige om. Han har ikke vært her etter hendelsen.

Storhamar har opprettet personalsak mot Rasmus Ahlholm etter at han overfalt lagkamerat Jacob Lundell Noer på trening mandag.

Ahlholm har ikke svart på VGs henvendelser i dag, men overfor Aftonbladet sier svensken at han har bedt Lundell Noer om unnskyldning for det som skjedde.

– Vi hadde vært på hverandre frem og tilbake, noe som hadde bygget seg opp under hele treningen. Så feiltolket jeg situasjonen fullstendig, og det fikk et uheldig utfall da jeg gikk etter ham da han gikk etter pucken.

MÅ HOLDE SEG HJEMME: Rasmus Ahlholm, her i aksjon under en kamp mot Sparta i fjor, får ikke trene med Storhamar.

Slik forklarer Storhamar-spilleren hvorfor han krysstaklet Lundell Noer i ansiktet så kølla brakk.

– Vi er glad for at det gikk bra for Jakob. Han trente for fullt i dag. Utover det er dette bare veldig trist. Det er to som jobber i vår klubb og som har havnet i en lei situasjon. Det er en alvorlig sak, understreker Mads Hansen.

– Har det vært noen episoder mellom de to spillerne i forkant av overfallet?

– Vi har hatt samtaler med begge spillerne, men det får ligge ved saken til vi er klar til å konkludere. Vi har også registrert uttalelsen til Ahlholm, sier sportssjefen.

Han vet ikke når en avgjørelse foreligger.

– Det er vanskelig å svare på. Vi skal bruke den tiden vi trenger, og skal gjøre en grundig jobb før vi konkluderer.