Sverige tok VM-gull etter underholdende finaledrama

(Sverige-Sveits 2–2, 4–3 etter straffer) Storfavoritt Sverige måtte ha straffer for å vinne mot tapre og uheldige sveitsere. Dermed forsvarte svenskene VM-gullet fra i fjor – også det kom etter straffdrama.

For etter fire perioder sto det 2–2 i VM-finalen København. Da hadde de siste 20 minuttene blitt spilt med fire mot fire «sudden death», men det måtte altså straffer til for å kåre en vinner.

Det ble svensk jubel igjen, og «Tre Kronor» sikret seg sitt 11. VM-gull i historien i sin 30. finale.

Sveits ledet to ganger i selve kampen, og åpnet best i straffekonkurransen.

Sven Andrighetto scoret på Sveits sitt første forsøk, og Mika Zibanejad misset for Sverige da keeper reddet. Så bommet Kevin Fiala for Sveits, Rickard Rakell misset for Sverige, før også Enzo Corvi rotet det til for Sveits.

Men da kom vendepunktet. Oliver Ekman-Larsson utlignet med en lekker straffe, før Gaëtan Haas bommet.

Filip Forsberg ordnet svensk scoring på iskaldt vis, og da Anders Nilsson reddet straffen til Nino Niederreiter kunne svenskene juble for VM-gull igjen.

– Denne finalen går over i historiebøkene. Det er i alle fall den beste finalen jeg har sett, sa tidligere landslagstrener Roy Johansen som så finalen i Viasats VM-studio.

– Hele VM har vært en stor fest med masse publikum, la han til.

– Sverige vinner fortjent, men jeg synes synd på sveitserne, sa ekspertkollega Espen Shampo Knutsen.

Sverige hadde store sjanser i tilleggstiden da det var spill fire mot fire i 20 minutter. John Klingberg traff stolpen, og Mika Zibanejad skjøt fra kloss hold før Sveits-keeper Leonardo Genoni reddet med skulderen.

Så hadde Sveits en gigantsjanse da Fiala blåste pucken rett på keeper fra glimrende posisjon da det gjensto fire minutter. Med scoring ville kampen vært over, men Sverige var også millimeter fra å avgjøre da Adam Larsson klinket pucken i stolpen da det gjensto bare to sekunder av spilletiden.

Sveits ledet to ganger

Det ble fart og drama fra start foran 12500 tilskuere i Royal Arena i København, og sveitserne hadde et par store sjanser helt i åpningen, men svenskene var også farlig frempå.

Sveits tok ledelsen da Niederreiter satte pucken under keeper Anders Nilsson og i nettet da kampuret viste 16.38, men bare et drøyt minutt senere utlignet Gustav Nyquist.

Tidlig i andre periode tok Sveits ledelsen igjen da Timo Meier ordnet 2–1 etter 23.13 med et knallskudd som Nilsson muligens burde tatt. Sveitserne holdt unna i over ti minutter, men New York Rangers-spiller Zibanejad dundret inn utligningen fra langt hold etter at keeper var dekket.

I den tredje og siste perioden hadde svenske flere store sjanser, men blant annet misset Mattias Ekholm med en kjempesjanse i sluttsekundene da han sendte pucken rett på keeper Genoni, som hadde en meget god kamp.

USA med bronse

USA vant for øvrig bronsefinalen med 4–1 mot Canada. De ble knust hele 6–0 av Sverige i semifinalen, mens Canada tapte 2–3 mot Sveits.

Chris Kreider sendte USA i ledelsen halvveis ut i første periode. Marc-Edouard Vlasic ga Canada 1–1 og nytt håp drøyt seks minutter ut i midtperioden. Men i den siste perioden ble det overkjøring. Nick Bonino, Anders Lee og Kreider ordnet tremålsseier til USA.

PS ! Sveits spilte sin tredje finale i historien. De tapte for Canada i 1935 og mot Sverige i 2013. Landet har faktisk åtte bronsemedaljer, den siste kom i 1953. Sverige hadde ti VM-gull før kveldens finale, som var svenskenes 30. i historien.