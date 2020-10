HØY FEBER: Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs ble syk søndag og testet positivt på corona-sykdommen covid-19 mandag. Bildet er fra en turnering i Norge for ett år siden. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Norges landslagskaptein corona-syk

Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (33) bekrefter overfor VG at han har testet positivt for corona-sykdommen covid-19.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg følte meg dårlig søndag kveld, og fikk feber. Mandag ble jeg testet, tirsdag kom svaret. Jeg er smittet, sier Jonas Holøs.

Ishockeylandslagets mangeårige kaptein og backbauta spiller for det svenske toppserielaget Linköping, der han er assisterende lagkaptein. Holøs har tidligere spilt for klubber i Sveits, Russland og for Colorado Avalanche i NHL. Han debuterte for Norge i VM i 2006.

Søndag spilte Linköping bortekamp mot Skellefteå. Holøs og laget kom hjem med fly på kvelden. Jonas Holøs forteller at han først trodde han var sliten etter tre dager på reisefot og kampen da han ikke følte seg helt pigg. Han begynte imidlertid å fryse og fikk målt feberen.

Den viste 39,5. Nå – onsdag – sier han at han har fått målt den til 38,5.

– Nå føler jeg meg bedre, sier barnefaren fra sitt hjem i Sverige.

Linköping-ledelsen opplyser ifølge Aftonbladet at fem spillere og et par ledere har vist symptomer på corona-sykdom og at «noen» har testet positivt. Jonas Holøs er altså blant dem. Linköpings seriekamp hjemme mot Oskarshamn torsdag er utsatt. Det er uvisst om klubbens hjemmekamp mot HV71 lørdag vil bli spilt.

Jonas Holøs vil uansett måtte sitte i karantene i syv dager, til og med søndag. Da kan han begynne å trene igjen, hvis han har vært symptomfri i to dager.

les også Landslagskaptein Holøs skal bli far – ferdig i klubblaget

Landslagskapteinen sier det er uvisst hvor han kan ha blitt smittet, og forteller at svenskene ikke bedriver smittesporing slik han forstår den blir praktisert i Norge.

Han påpeker at det han kanskje synes er mest ille ved å ha blitt smittet, er tapet av smaks- og luktesansen.

les også Norges kaptein: – Noen må true min plass på landslaget

– Det er helt borte. Jeg smaker og lukter ingenting, og håper virkelig jeg får det tilbake, sier Jonas Holøs.

Publisert: 21.10.20 kl. 10:04