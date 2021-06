MOT 12. NHL-SESONG: Mats Zuccarello kom hjem til Norge fra USA og sin NHL-klubb Minnesota Wild for tre uker siden. Til høsten starter han sin 12. sesong i verdens beste ishockeyliga. Foto: Helge Mikalsen

Zucca ga Wild-sjefen klar OL-beskjed

KLØFTA (VG) Mats Zuccarello (33) ga for noen dager siden Minnesota Wilds sportssjef Bill Guerin klar beskjed om at han ville spille OL-kvalifiseringen for Norge. Han fikk klarsignal umiddelbart.

– Ja, det er klart, svarer tidenes beste norske ishockeyspiller på spørsmål om det nå er helt sikkert at han skal spille for landslagssjef Petter Thoresen (60) i OL-kvalifiseringskampene mot Sør-Korea, Slovenia og Danmark 26. til 29. august i Jordal Amfi.

– Jeg ringte Minnesota (Wild) i forgårs (onsdag). De sa de skulle tenke på det. Men jeg sa bare «det har jeg lyst til å være med på». Da sa de «ja», da blir du med der. Når det betyr så mye for spilleren, pleier de som regel å la det gå, tilføyer Norges eneste spiller i verdens beste ishockeyliga NHL.

Mats Zuccarello VM-debuterte for ishockeylandslaget i kanadiske Halifax i 2008. Deretter spilte han VM i Sveits i 2009, OL i Vancouver 2010 og VM i Tyskland samme år - før han undertegnet sin første NHL-kontrakt for New York Rangers. I oktober går han løs på sin 12. sesong i NHL, der han har tre år igjen av sin femårs kontrakt - verd 52 millioner per sesong - med Minnesota Wild.

Siste gang han spilte for Norge var VM i Moskva våren 2016 og OL-kvalifiseringen i gamle Jordal Amfi i begynnelsen av september 2016. Den vant Norge etter tap i første kamp for Kasakhstan (3–4) og seirer over Italia (4–1) og Frankrike (2–1).

– Du er skadefri nå?

– Ja, det er jeg. Det er så bra som det kan få blitt. Jeg har begynt å trene litt, men ikke begynt med noe hardkjør. Jeg må vente med å gå på is, eller så blir jeg alt for lei. Det blir nok et par ganger i juli, og så begynner jeg for fullt i august, svarer Mats Zuccarello.

SLEIVSLAG: Mats Zuccarello har litt å gå på i golfsvingen, selv om tidligere golfproff Henrik Bjørnstad (t.v) ikke ser alt for skeptisk ut i det Norges eneste NHL-proff slår ut på Miklagard golfbane. Foto: Helge Mikalsen

På spørsmål om sesongen som var, og for Zuccarello og Minnesota Wilds del var over 29. mai, svarer han at «vi var heldig» som fikk spille når mange andre ikke fikk anledning til det på grunn av covid-19. Blant andre norske Fjordkraftligaen fra omtrent samme dato som NHL startet i januar. For egen del hadde han, som han uttrykker det, egentlig flaks. På grunn av smittetilfelle og utsatte kamper, mistet han færre kamper enn det opprinnelig så ut til - etter comebacket i februar etter et langt skadefravær.

– Vi kunne fortsatt spilt. Vi tapte kanskje for et litt bedre lag. Men det var små marginer der. Så får vi se om vi klarer å heve oss neste sesong, sier Mats Zuccarello.

Minnesota Wild tapte den syvende og avgjørende kampen i NHL-sluttspillets første runde for Vegas Golden Knights, som natt til fredag ble slått av av semifinalen om Stanley Cup av Montreal Canadiens (2–4 i kampseirer best av syv). Canadiens møter regjerende mester Tampa Bay Lightning i finalen. Tampa, med Zuccas tidligere lagkamerater Victor Hedman (svenske Modo) og Ryan McDonagh (New York Rangers) er favoritt.

– Kontrakten din med Minnesota Wild går ut når du er 36 år. Det samsvarer med draktnummeret ditt.

– Det er en fin avslutning. Er det ikke, det? Nei, jeg har ikke tenkt på det. Jeg får kjenne på kroppen og får se hvordan jeg ligger an mentalt. Er jeg fortsatt på høyden og har noe å bidra med, får jeg tenke på det, svarer han.

– Noen spiller til de er over 40?

– Ja da, jeg føler meg fortsatt ung i kroppen og hodet. Det er gøy så lenge jeg holder på. Men den praten får vi ta om tre år, sier han.

Mats Zuccarello er i ferd med å få ferdigstilt en fritidshytte på Hafjell. Plasseringen har ikke å gjøre med en interesse for skigåing.

– Jeg sto på snowboard en gang i tiden, men har ikke stått på bortoverski på over 20 år. Det er mer et samlingspunkt for familien. Det kommer til å være de som bruker den frem til jeg legger opp. Så får vi se om jeg får familie selv etter hvert, og kan bruke den slik, sier han.

Mats Zuccarello påpeker at ishockeylandslaget etter forrige generasjon med Per Åge Skrøder, Tore Vikingstad, Tommy Jakobsen, Mads Hansen og Patrick Thoresen, har holdt et relativt høyt nivå - i 12 til 13 år - på grunn av «gullgenerasjonen» med spillere født 1986 og 1987 (Zuccarellos fødselsår). Nå er det et generasjonsskifte på gang igjen.

– Jeg har ikke sett samme utvikling på generasjonene under. Men det kommet opp noen spennende spillere, med to som har spilt i AHL (NHLs farmerliga) og i utlandet. Men jeg skulle ønske at det var større kamp om plassene, sier han.

– Hvordan vurderer du mulighetene for at du skal få sjansen til å spille ditt tredje OL. Danmark er kanskje det sterkeste laget i kvalifiseringen?

– Vi er ikke favoritter. Det er vi ikke. Slovenia har også et godt lag. I forrige OL-kvalifisering var vi favoritter og var det beste laget. Nå må vi ha litt flaks og spille bra; prikke formen og sånne ting. Det er som vanlig med Norge. Vi er litt underdogs. Vi får slå nedenfra og opp, svarer Mats Zuccarello.