USIKKER FREMTID: Mats Zuccarello (33) undertegnet en femårs kontrakt verd 287 millioner norske kroner med Minnesota Wild i fjor sommer. Her i en av sesongs siste seriekamper mot St. Louis Blues 23. februar. Foto: David Berding / X02835

«Zucca»s lagkamerater forsvinner – NHL-ekspert bekymret

Mats Zuccarello (33) må fra sidelinjen se klubbkameratene i Minnesota Wild bli borte mens kompisen Victor Hedman (29) fra Sverige-tiden herjer i Stanley Cup-finalen mot Dallas Stars – «Zucca»s forrige NHL-lag.

Det er snart to måneder siden Mats Zuccarellos Minnesota Wild ble slått ut av NHL-sluttspillet om Stanley Cup, før det egentlig begynte. «Zucca» og Wild røk i den ekstraordinære coronakvalifiseringen, etter tap i spilleforlengelse i fjerde kamp – i best av fem-serien – mot Vancouver Canucks.

Nå pågår finalen i «boblen» i Edmonton.

Tampa Bay Lightning tok etter 5–2 over Dallas Stars – som Mats Zuccarello spilte sluttspill for våren 2019 – natt til torsdag ledelsen med 2–1 i best av syv kamper-serien. Tampas Victor Hedman scoret sitt mål nummer 10 i sluttspillet da han sørget for 3–1 i overtallsspill. Den svenske backkjempen – som Mats Zuccarello spilte sammen med i svenske Modo for 12 år siden – er så langt, i dobbelt forstand, finaleseriens store spiller.

Finalekamp fire spilles natt til lørdag klokken 02.00 norsk tid.

Samtidig pågår et intrikat spill i kulissene, der NHLs alle 32 lag (inkludert Seattle Kraken fra sesongen 2021/22) ved spillerbytter, spilleroppsigelser, spektakulære kontraktsforlengelser og trenerbytter forbereder fremtiden. Med tanke på neste sesongs antatte desember-start. Samt på lengre sikt: Et lag som kan vinne Stanley Cup-sluttspillet.

Det siste går under betegnelsen «rebuild»: Bygge et nytt lag. Det har Mats Zuccarellos general manager (sportssjef) i Minnesota Wild, Bill Guerin, satt i gang nå – selv om mannskapets snittalder etter transaksjonene hittil ikke har beveget seg særlig mot å ligne «fremtid».

– Å skulle forutse hva Minnesota Wilds neste trekk og hva de vil foreta seg, har gitt meg grå hår det siste året, sier Roy Ulvmoen.

Han står bak podkasten «NHLprat» og følger verdens beste ishockeyliga tett. Roy Ulvmoen viser til at Wild for halvannet år siden kvittet seg med rutinerte Mikael Granlund (28) og Charlie Coyle (28) i bytte mot ungguttene Kevin Fiala (24) og Ryan Donato (24), for noen måneder senere å gi daværende 31 år gamle Mats Zuccarello «en gullkantet kontrakt».

Mats Zuccarellos første (coronaamputerte) Wild-sesong var litt «opp og ned» – her opp:

– Så sparket klubben general manager Paul Fenton (som signerte «Zucca»). Han ble erstattet av Bill Guerin, som ønsker å se fremover. Problemet er at flere av de eldre spillerne har dyre langtidskontrakter, med klausuler om at de kan nekte å bli byttet bort til et annet lag, forklarer NHL-kjenneren.

Spillernes lønn spiller stor rolle i forbindelse med byttehandler fordi klubbene i NHL må forholde seg til et lønnstak (cirka 800 millioner totalt).

Mats Zuccarello (fylte 33 år 1. september) har kontraktfestet at han ikke kan byttes bort til en annen klubb, i motsetning til for snart to år siden da han ble offer for New York Rangers’ plan om gjenoppbygging:

Roy Ulvmoen sier at han er «småbekymret» for Zuccarellos rolle i Wild-laget, fordi spilletiden hans er blitt markant mindre. På bakgrunn av langtidskontrakten, høy lønn og forventninger, «er ikke dette en god situasjon, hverken for ham eller laget».

New York-bosatte Per Bjurman har dekket NHL for svenske Aftonbladet siden 2006. Han deler ikke Ulvmoens bekymring.

– Jeg vet at Mats er veldig godt likt i laget, som han har vært i alle lagene han har spilt for. Svenskene (fire i Wild) elsker ham. Og om jeg skal gjette, er han en av brikkene Guerin vil bygge noe nytt og mer moderne rundt. Alt annet ville være merkelig, sier Per Bjurman.

Slik ble «Zucca» hyllet da han for et snaut år siden for første gang spilte i New York Rangers’ Madison Square Garden, i en annen klubbdrakt enn hjemmelagets:

For et par uker ble Wilds NHL-veteran Eric Staal (35) sendt til Buffalo Sabres i bytte mot Marcus Johansson (30), og Wild tok farvel med klubbens spillerbauta og kaptein (siden 2009), finske Mikko Koivu (37) – etter 15 år og over 1500 kampers samvær. Omtrent samtidig ble backen Jonas Brodin (27) belønnet med en syvårskontrakt verd 57 millioner per sesong etter dagens valutakurs.

Nick Bjugstad (28) ble hentet fra Pittsburgh Penguins.

Kirill Kaprizov (23) er imidlertid den heteste av Wilds nykommere. Kantspilleren scoret 35 mål i løpet av 61 kamper for CSKA Moskva i KHL forrige sesong. For to og et halvt år siden sørget han som 20-åring i stor grad for at Russland (OAR) vant OL-gull i Pyeongchang – med matchvinnende 4–3 over Tyskland i spilleforlengelsen og tre målgivende pasninger i ordinær spilletid.

Marcus Johansson kan gå inn som senter mellom Mats Zuccarello og høytlønnede Zach Parise (36), hvis ikke Wild klarer å fullføre byttehandelen de hadde planlagt for amerikaneren (med ikke bytte bort-kontrakt) sist vinter. Det spekuleres også i om backen Matt Dumba (26) kan være et godt åte for Bill Guerin.

Matt Dumba har spilt seks sesonger for Wild. Hans nåværende kontrakt er like mye verd som Mats Zuccarellos kommende sesong: 57 millioner kroner.

– Det er ikke utenkelig at årets største «trade» (byttehandel) vil inneholde en Wild-spiller, og at det er Dumba, mener Roy Ulvmoen.

Guerin vil helst beholde Dumba, mens han i forbindelse med Stanley Cup-exiten uttrykte misnøye med Wild-keeperne Alex Stalock (33) og Devan Dubnyk (34).

Fra fredag kan NHL-klubbene kjøpe ut spillerne de ikke lenger vil ha i stallen. Mats Zuccarellos tidligere lagkamerat og mangeårige nære venn fra tiden i New York Rangers, keeper Henrik Lundqvist, er blant dem det er knyttet mest spenning til.

Det vil i tilfelle koste Rangers rundt 60 millioner kroner å kvitte seg med 38-åringen.

9. oktober åpner NHL vinduet for såkalte «free agents». Det betyr at spillere i denne kategorien for en periode står fritt til å forhandle med andre klubber. På listen over de mest attraktive – og dyre – av denne sorten, står en rekke keepere og utespillere i stjerneklassen som Wild-manager Guerin helt sikkert har siktet rettet mot.

