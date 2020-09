GODE VENNER: Henrik Lundqvist (t.v.) og Mats Zuccarello knyttet et spesielt bånd da de spilte sammen i New York Rangers. Her fra en kamp i 2017. Foto: AP

New York Rangers-farvel for keeperlegenden Henrik Lundqvist – hylles av Zuccarello

New York Rangers svenske keeperkjempe Henrik Lundqvist (38) er ferdig i klubben. Tidligere lagkamerat Mats Zuccarello (33) synes det er trist.

– Han er en legende i klubben og vil bli savnet av alle fans og folk med interesse for ishockey. Han er jo Rangers egentlig, så det blir rart å se ham i et annet lag, eller hva enn han velger å gjøre videre, sier Mats Zuccarello til VG.

Mats Zuccarello, som nå spiller for Minnesota Wild, var lagkamerat med Henrik Lundqvist i ni sesonger – inntil nordmannen forsvant ut av klubben i fjor vinter.

Det er egentlig av samme grunn de to har måttet forlate New York-klubben. Rangers har, etter mange sterke sportslige år, måttet se seg nøtt til å satse på yngre spillere.

Nå bryter storbylaget med Henrik Lundqvist, som hadde ett år igjen av kontrakten.

SAMMEN PÅ ULLEVAAL: Sommeren 2018 fylte de Ullevaal stadion med tilskuere som fikk se mange NHL-stjerner i veldedighetskamp på uteisbanen som ble lagt på fotballarenaen i anledning arrangementet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vært Mr. Rangers

«Takk for ALT! For 15 år siden spilte jeg min første kamp for New York Rangers. Jeg kom hit med store forhåpninger og store drømmer men jeg kunne aldri i min villeste fantasi ha forestilt meg den fantastiske reisen som lå foran oss», skriver Henrik Lundqvist selv, på Twitter.

– Han har vært Mr. Rangers de siste 15 årene, og vil bli hyllet av alle som holder med klubben, fortsetter Zuccarello.

De to ble svært gode kamerater under tiden på Manhattan. I tillegg til storspillet de sammen leverte på isen, har de arrangert veldedighetskamper på norsk jord. Lundqvist var veldig rørt da han innså at Zuccarello var ferdig i klubben i fjor:

Rangers-fansen i sorg

Zuccarello har rett i at Lundqvist blir savnet av klubbens tilhengere. Gjennomgangsmelodien på klubbens sosiale medie-kontoer etter at nyheten ble kjent mandag ettermiddag, etterlater seg et inntrykk av stor sorg over at keeperen med 887 grunnserie- og 130 sluttspillkamper i Rangersdrakten ikke lenger blir å se i kongeblått i Madison Square Garden.

«Å få representere den her organisasjonen har vært mitt vært med den største kilden til stolthet og glede i mitt liv. Jeg er takknemlig for muligheten, for alle nye vennskap og for alle fantastiske minnene jeg har skapt i rødt, hvitt og blått. Jeg bil for alltid feire min tid som en Ranger», forsetter Lundqvist i sin Twitter-post.

Den svenske keeperen fikk prisen som NHLs beste målvakt i 2012, og var en svært viktig brikke da klubben tok seg til Stanley Cup Finalen i 2014. Han har ett OL-gull og ett VM-gull for Sverige.

Fremtiden for Lundqvist er ennå usikker, men moderklubben Frölunda, er blitt pekt på som et mulig stoppested før karriereslutt. Det valgte imidlertid klubbens kaptein og Henriks bror, Joel Lundqvist, å dementere denne uken.

Publisert: 30.09.20 kl. 17:53