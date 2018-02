VINKER FARVEL? Mats Zuccarello forlater Madison Square Garden etter sin 445. NHL-kamp for Rangers natt til mandag amerikansk tid. Foto: THOMAS NILSSON, VG

Zuccarello etter nytt tap: – Blir jeg byttet bort, ser jeg positivt på det

Publisert: 26.02.18 06:04 Oppdatert: 26.02.18 07:54

ISHOCKEY 2018-02-26T06:54:08Z

NEW YORK (VG) (New York Rangers-Detroit Red Wings 2-3) Med syv strake tap og deadlinen for byttehandler i NHL bare noen timer unna, innrømmer Mats Zuccarello (30) at den fantastiske Rangers-karrieren kan være over.

Mats Zuccarellos 445. NHL -kamp for Rangers kan ha vært hans siste. 2100 i kveld tid norsk tid stenger det såkalte overgangsvinduet i NHL, og i garderoben etter overtidstapet i Madison Square Garden søndag kveld virket 30-åringen å erkjenne at en epoke kan være over.

– Tror du at du er Rangers-spiller også etter at overgangsvinduet stenger?

– Jeg er spiller, dere er eksperter, så får dere drøfte mellom dere hva konklusjonen blir. Vi får se i morgen.

– Men hva tror du?

– Jeg vet ikke.

– Men håper du?

– Jeg håper selvfølgelig at jeg er Rangers-spiller, det er ingen som vil bli byttet bort. Men blir jeg byttet bort, ser jeg positivt på det, selvfølgelig. Det er vinn-vinn, svarer Zuccarello.

Da han forlot Madison Square Garden i bil nærmere midnatt amerikansk tid, sto det flere norske Zucca-fans og ventet på ham for å få autografen og ta selfies.

Zucca stoppet, smilte og tok seg god tid.

Men det er ingen tvil om at de mange nederlagene og den kriseaktige stemningen i klubben har satt sine spor. Dersom Zucca ikke trades , står det 19 blytunge matcher igjen av inneværende sesong, i en klubb som neppe når sluttspillet - og som skal bygge et lag for fremtiden.

– Nei, det er 19 kamper igjen....hvis vi skal gå 19 kamper (uten noe å spille for) trenger jeg mer enn seks måneders rehabilitering før neste sesong, sier Zuccarello tørt.

Han har ikke gitt opp helt, noe han demonstrerte da han sendte Xavier Oullet opp på i gjestenes innbytterbås, først med sin kraft og balanse, så med en frekk liten ekstradytt, til den sulteforede hjemmefansens enorme begeistring.

Rangers har allerede tradet sin best betalte utespiller, veteranen Rick Nash, til Boston Bruins. Michael Grabner ble sendt til erkerivalen New Jersey Devils og lagkaptein Ryan McDonagh forsvinner trolig til Florida Panthers .

Zuccarello sitter på en kontrakt til 4,5 millioner dollar i sesongen , har avtale til sommeren 2019 og kan gi gode spillere i retur.

– Hvor vanskelig har det vært å holde seg profesjonell i den situasjonen klubben har vært i?

– Man blir frustrert, går og tenker på det, og det går utover motivasjonen i ny og ne, selv om det ikke skal det. Men, som jeg har sagt før, vi er mennesker med tanker og følelser vi også, sier han.

Svenske Aftonbladets NHL-ekspert Per Bjurman er usikker på om nordmannens karriere i New York er over.

– Får de et bra bud på ham, blir han tradet. Men jeg er ikke sikker på at de får så mye de vil for ham. Han er verdt mye, sier Bjurman, som samtidig påpeker at Zuccarello har levert bedre i tidligere sesonger.

Nettavisens New York-korrespondent Roy Kvatningen er på nesten samtlige Rangers-hjemmekamper. Han tror at det er 50/50-sjanse for at Zucca byttes bort.

– Jeg lener meg over på et nei fordi det er veldig få lag som kan trade til seg Zuccarello som er i posisjon til å vinne Stanley Cup, har plass i sitt eget lønnstak og samtidig har det Rangers vil ha tilbake. Den andre grunnen er at New York Rangers kjenner veldig godt til Mats. De vet hvor verdifull han er på isen og i garderoben. Andre lag ser ikke det så godt, fordi han er liten av vekst, scorer ikke så mye, men er mer en playmaker som gjør rekkekameratene sine bedre, sier Kvatningen.

I Madison Square Garden kryr det alltid av hjemmefans med drakt nummer 36 og ZUCCARELLO på ryggen. Denne søndagskvelden er intet unntak. En av dem er Tara Stewart (27) som er på kamp med moren Eileen.

– Seriøst, jeg begynner å gråte hvis han byttes bort. Han er symbolet på alt det vi trenger i en Rangers-spiller, sier Stewart.

– Han er den perfekte personen på og utenfor banen. Han har så stort hjerte og vinnerinstinkt. Hvis han skulle forlate klubben, vil jeg alltid elske ham likevel, legger hun til.

En annen supporter, Matthew Gorski, tror at Zucca blir.

– Han er livbøyen i Rangers. Jeg tror at det å miste ham, sammen med Nash, blir for tungt for mange Rangers-fans, sier Gorski.

Zuccarello har 10 mål og 33 assists denne sesongen, hvilket er best i klubben, men han har bare én scoring på de siste 25 kampene. Klubbens visekaptein er fire mål unna 100 fulltreffere i NHL.

Han har 305 målpoeng totalt i NHL.