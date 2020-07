NY ROLLE: Espen Knutsen skal ikke lenger være VIF-trener Roy Johansens assistent. Her er duoen i Askerhallen i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

«Shampo» Knutsen om ny VIF-jobb: – Det blir spennende

Espen «Shampo» Knutsen går fra rollene som sportssjef og assistent i Vålerenga til å bli medieansvarlig og styremedlem. Det vil medføre et spesielt savn for hockeylegenden.

– Jeg har nesten aldri sett hockeymatcher fra tribunen, vet du. Eller, jeg fikk jo en karantene en gang. Det var etter at jeg kastet en flaske ut på isen i Askerhallen. Da fikk jeg tre-fire-fem kamper karantene. Det er vel den eneste gangen jeg har sett hockeymatcher fra tribunen. Jeg har egentlig ikke tenkt over det før du spurte nå. Det kommer til å bli veldig merkelig, forteller Knutsen til VG.

Helt siden seksårsalderen har Oslo-karen vært på eller like ved isen på kampdager, men de nye arbeidsoppgavene gjør at den tiden foreløpig er forbi. Ifølge Knutsen er det han selv som ønsket nye utfordringer. Nyvalgt styreleder Jan Tore Kjær har stor tro på «Shampo» i de nye rollene.

– Det er kjempepositivt. Espen er en utrolig viktig profil og personlighet i Vålerenga. Han er en av de to største hockeyspillerne i Norge gjennom tidene. Han hadde en banebrytende karriere som spiller og har hatt en fantastisk karriere som trener. Han har også vært en sportssjef som det var fantastisk å jobbe med. Nå kan han blant annet bruke egenskapene sine inn mot sponsorer, bedrifter og media, roser Kjær.

UT AV GARDEROBEN: «Shampo» har «alltid» vært en del av garderobekulturen på kampdager. Her fra Furuset i 2018. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Det største savnet

Knutsen skal være medieansvarlig i Vålerenga. I tillegg trer han inn i klubbstyret som sportslig rådgiver.

– Jeg har snakket om det en stund, at det kunne være ålreit å prøve noe nytt. Jeg ser på det som en morsom jobb. Jeg skal også hjelpe til litt på sponsorsiden. Vi blir egentlig et team som jobber sammen om det meste, samtidig som jeg skal ha et ansvar for mediebiten, forklarer Knutsen.

48-åringen er på familiehytta i Sandefjord da VG prater med ham fredag ettermiddag. På feriestedet slår det ham at han ikke lenger kommer til å ha muligheten til å påvirke kamputfallet når Vålerenga spiller matcher den kommende sesongen.

– Det største savnet blir kampdagene. Det adrenalinet og det kicket du får av å stå i boksen og påvirke ... Det blir annerledes nå. Det blir spennende å se hvordan det blir. Det blir rart. Det gjør det. Jeg har vært på isen siden jeg var seks år, minner han om.

Ruster opp

Knutsen starter i sin nye rolle i august. Morten Ask tar da over som assistenttrener for laget, mens tidligere utviklingsansvarlig Frikk Juell har fått jobben som sportssjef.

10. oktober åpner Vålerenga nye Jordal Amfi med plass til rundt 5500 tilskuere. Styreleder Kjær er entusiastisk over det som nå skjer på Oslo Øst.

– Vålerenga rustes for en fremtid i Norges råeste hall. Jordal Amfi blir en fantastisk ishall som vil gi klubben helt andre muligheter. Alt kommer til å bli mye større, sier Kjær, som selv ble valgt til ny styreleder i Vålerenga sist måned.

Publisert: 22.07.20 kl. 09:51

