Erik Follestad slutter i TV 2

Erik Follestad (31) har vært TV 2s faste hockeyeekspert etter at han la opp. Nå bekrefter han at han er ferdig i kanalen.

– Jeg skal over på noe annet. Det er ingen dramatikk rundt at jeg slutter, og det har vært noen flotte år i TV 2. Jeg er veldig fornøyd med det, men nå skal jeg over på andre ting, sier Follestad til VG.

– Hva skal du gjøre nå, da?

– Det kan jeg ikke si noe om, det kommer i august, sier Follestad hemmelighetsfullt.

Etter at Follestad la opp som ishockeyspiller i 2016 har han vært å se i Spårtsklubben på VGTV, flere programmer på TV 2 og nå sist som en av deltagerne i 71 grader nord: Norges tøffeste kjendis.

– Hockey har alltid vært en del av livet. Nå kan det være morsomt å gå tilbake til og være supporter. Det å kunne heie på et lag har jeg ikke kunnet gjort i den rollen, sier Follestad på spørsmål om han skal fortsette med noe innenfor ishockey.

Follestad skal fortsatt være med i Spårtsklubben, der han til stadighet viser seg fra sin sindige side:

– Det er alltid kjedelig å miste medarbeidere man har jobbet sammen med lenge og blitt glad i, men sånn er det i denne bransjen. Når «Folle» har bestemt seg for å søke nye utfordringer så takker vi for samarbeidet og ønsker han lykke til videre, sier prosjektleder for ishockeysatsingen i TV 2 Remi André Taule.

Nå må kanalen se seg om etter en ny hockeyekspert.

– Noe vi synes vi er gode på i TV 2 Sporten er å dyrke nye profiler, og vi har begynt å se etter en ny. Vi gleder oss til å rekruttere og bygge en ny profil, fortsetter Taule.

Erik Follestad er tilknyttet VG som en av de faste deltakerne i VGTV-programmet «Spårtsklubben».

