NUMMER TRE: Mats Zuccarello jubler etter sin tredje scoring som Dallas Star-spiller. Foto: Jerome Miron / X02835

Zuccarello-scoring i Dallas-tap

(Dallas Stars – Nashville Predators 2–3) Mats Zuccarello fortsetter å imponere i Dallas Stars-drakten, men det er Nashville som er i førersetet i NHL-sluttspillet.

Med snaut tre minutter igjen av den andre perioden banket Zuccarello kølla i isen ved blålinjen. Det får svenske John Klingberg med seg i heksegryta i American Airlines Center.

Svensken treffer nordmannen perfekt. Zuccarello setter fart, og under press drar han pucken med seg innover i banen og setter den mellom beina på finske Pekka Rinne i Nashville-målet.

Det var nordmannens tredje scoring og femte målpoeng i sin femte kamp for Dallas Stars .

Havnet bakpå

Som i den første kampen i sluttspillet havnet Dallas Stars bakpå. Etter en målløs første periode, sendte Rocco Grimaldi gjestene fra Nashville i ledelsen i starten av den andre perioden.

Stars hadde flere muligheter til å slå raskt tilbake, men klarte ikke overliste Rinne i Nashville-målet. Finnen stengte totalt da vertene fikk muligheten til å spille fem mot tre i nesten halvannen minutt.

Istedenfor ble vondt verre for Zuccarello og hans lagkamerater. Filip Forsberg fikk en mulighet, og under press rundlurte han Dallas-keeper Ben Bishop og satte inn 2–0 for gjestene.

Her kan du se Mats Zuccarellos første scoring i årets sluttspill:

Slo tilbake

Men som i den første kampen i sluttspillet, slo Stars tilbake.

Først ved Zuccarello mot slutten av den andre perioden, før Tyler Seguin utlignet omtrent midtveis i den tredje og siste perioden.

Men da Mikael Granlund sendte Nashville i ledelsens snaue ni minutter før slutt, var det ingen vei tilbake for Zuccarello og co. Dermed gikk de på sitt andre strake tap i NHL -sluttspillet.

To hjemmekamper

Etter to kamper i Nashville debuterte Zuccarello og co. på eget is i årets NHL-sluttspill.

Dallas Stars vant det første oppgjøret i best av syv-serien 3–2, før Nashville utlignet til 1–1 i kamper etter å ha avgjort i spilleforlengelsen i den andre kampen.

Etter seieren i den første av to strake kamper i Dallas, leder nå Nashville 2–1 i kamper.

Publisert: 16.04.19 kl. 06:22