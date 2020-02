FEIRET: Her jubler Stavanger Oilers over seieren på Lillehammer og seriegull i norsk ishockey. Foto: Fredrik Hagen

Stavanger Oilers er seriemestere i ishockey: – Beste noensinne

(Lillehammer - Stavanger 1–2, etter overtid) Etter to tittel-løse sesonger er Stavanger Oilers igjen tilbake på toppen i norsk ishockey.

Med åtte kamper igjen å spille av årets Get-liga er Stavanger Oilers allerede kronet som seriemestere i norsk ishockey. Med 99 poeng og et forsprang på hele 25 poeng ned til Storhamar på annenplass kan ingen ta dem igjen.

Endelig kunne de slippe jubelen løs, etter bortemøtet med Lillehammer.

– Fantastisk å være tilbake med et mesterskap. Vi har gjort vår beste grunnserie-prestasjon noensinne. Aldri har et lag vært så stabile, sier General Manager og sportslig ansvarlig Pål Haukali Higson til VG.

Lagkaptein Kristian Forberg tar til seg rosen. Og gleder seg over triumfen.

– Det er deilig dette. Det har vært mye snakk om når det skal skje, og det skjedde forsåvidt mye tidligere enn vi hadde sett for oss. Men på en god måte, sier lagkapteinen til VG.

Han var ikke med til Lillehammer grunnet en skade som også holder han utenfor landskampene til uken. Men lover å være raskt tilbake på isen.

PØLSEFEST: Stavangers Nolan Zajac (t.v) feirer seriegullet med en grillpølse etter det var sikret søndag. Foto: Fredrik Hagen

Vil ha dobbel

Laget han leder begynte forrykende. Rogalendingene vant sine første ni seriekamper før de avga poeng. Anført av en topprekke med canadiske David Morley, amerikanske Dan Kissel og den norske landslagsspilleren Mathias Trettenes har de scoret 169 mål på 37 kamper. Og det til tross for at de to førstnevnte har trøblet med skade den siste tiden.

Kollektivet Stavanger Oilers fortsatte å vinne, og to slite-seire i Narvik (fredag) og på Lillehammer søndag kronet tittel-jakten.

– Arbeidsinnsatsen er på topp hver kamp. Og imponerende at de aldri har én dag «av», fortsetter Higson.

– Vi har klart å holde dampen oppe hele veien. Det ble satt store forventninger til oss. Men vi fikk det til å fungere raskt i år, sier veteran Forsberg, som også har vært med på «nedturen» etter tre strake seriemesterskap og seks strake NM-titler for klubben frem til våren 2017.

Laget kan nå bruke de siste seriekampene til å spisse inn formen mot norsk hockeys gjeveste tittel «bøtta», eller rettere sagt NM-tittelen som jaktes i halvannen måned på fra mars.

– Den tittelen er viktigst. Så vi kan ikke hvile for lenge på laurbærene. Vi må ha med oss en god følelse inn i «Play Off».

– At det er landslagspause til uken er sånn sett bra timing. Da kan vi få en naturlig pause nå hvor folk ikke trenger å tenke for mye på hockey, samt få trent skikkelig, sier 33-åringen. Oslo-gutten har nå fire seriemesterskap og tre kongepokaler med klubben.

Stavanger Oilers Stiftet: 10. november 2000 Trener: Todd Bjorkstrand Kaptein: Kristian Forsberg Seriemesterskap: 4 (2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17) NM-gull: 7 (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Spennende helg

Til Narvik dra Stavanger Oilers på sin årlige tur med sponsorer og samarbeidspartnere på slep. Flere hundre «siddiser» hadde kledd seg i klubbens farger og sang for sine helter i oppgjøret mot den nyopprykkede friskusen Narvik Arctic Eagles. Også da ble det seier i overtiden. Brady Brassart sørget for en god start på helgen.

Laget overnattet på østlandet og var klare til dyst mot Lillehammer i Ol-byen fra 1994.

Vertene tok ledelsen ved Nick Dineen, men gjestene presset tidvis veldig og utlignet raskt. Markus Søberg scoret.

Det sto 1–1 helt til 60 minutter var passert. Stavanger var allerede seriemester, fordi de bare trengte ett poeng på sine siste ni kamper. Men kun 44 sekunder inn i overtidsperioden satte Ludvig Hoff inn vinnermålet og to seire ble med den nybakte seriemesteren hjem til Olje-byen.

Andre resultater søndag:

Narvik - Manglerud Star 4–1 *Viktig seier for Narvik. Det blir et skikkelig drama i bunn der disse lagene og Sparta kjemper om syvende og åttendeplassen som gir sluttspill kontra kvalifiseringsspill hvor man kan rykke ned.

* Frisk Asker - Stjernen 4–2 (kamp pågår)

* Vålerenga - Grüner 5–1 (kamp pågår)

